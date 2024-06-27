Sandık Kokusu dizisinde değişim fırtınası. Bir isim daha ekibe veda etti

Show TV ekranlarında yayılanan Sandık Kokusu dizisinde yönetmen değişikliği. Genç kuşağın başarılı yönetmenlerinden Nezaket Coşkun ikinci sezonda ekipte yer almayacak. Coşkun’un yeni projeleri değerlendirmeye başladığı öğrenildi.

SANDIK KOKUSU DİZİSİNE YENİ YÖNETMEN

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Son olarak Kerem Bürsin ile Devrim Özkan’ı buluşturan Prime Videonun “Mavi Mağara” filmini çeken Altan Dönmez’in yeni adresi belli oldu.

“Sandık Kokusu” dizisinin yeni yönetmeni belli oldu. Televizyon ve sineman dünyasının başarılı yönetmeni Altan Dönmez O3 Medya’yla el sıkıştı. Senaryosunu Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı “Sandık Kokusu” artık Altan Dönmez’e emanet…

KADROYA YENİ İSİMLER KATILACAK

Hikâyesi yenilen dizi Hasan’ın (Uğur Yücel) Urfa’da çekilen sahnelerle açılacak. Dizinin başrol kadrosuna Bora karakteri gelecek ve Bora ile Karsu’nun (Özge Özpirinçci) hikâyesi anlatılacak. Dizinin bir diğer önemli karakteri de Hasan’ın kız kardeşi olacak. Her iki rol için de görüşmeler sürüyor.

Sandık Kokusu Konusu Nedir?

Üç çocuk annesi Karsu'nun yaşadığı büyük bir travma sonrası Adana'dan İstanbul'a gelişi ve hayata yeniden tutunma hikayesini anlatılıyor. Sandık Kokusu dizisinde, anne ve kızların öyküsü anlatılıyor... Filiz üçüncü çocuğunu dünyaya getiren kızı Karsu'ya yardıma gidiyor.