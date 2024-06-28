ATV'den Kızıl Goncalar dizisine iddialı rakip. Ünlü aktörle anlaşma sağlandı

Erkan Petekkaya Tims&B'nin yeni dizisi Yasak Aşk'la anlaşmaya vardı. Dizinin, NOW TV ekranlarında yayımlanan Kızıl Goncalar dizisine rakip olması bekleniyor. Erkan Petekkaya yeni sezonda ATV ekranlarında olacak.

ATV'den Kızıl Goncalar dizisine iddialı rakip. Ünlü aktörle anlaşma sağlandı

ATV yeni sezona iddialı bir diziyle giriş yapmaya hazırlanıyor. ATV'nin dev bütçeli dizisinin başrol kadrosunda da oynadığı dizi ve filmlerle adından sıkça söz ettiren Erkan Petakkaya yer alacak.

Erkan Petekkaya'nın başrolünde yer aldığı Tims&B'nin yeni dizisi Yasak Aşk, yapım şirketiyle anlaşmaya vararak seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Bu yeni dizi, NOW TV ekranlarında yayımlanan Kızıl Goncalar dizisine rakip olmasıyla dikkat çekiyor. Erkan Petekkaya'nın yeni sezonda ATV ekranlarında olacak olması ise izleyiciler arasında heyecan yaratmış durumda.

Yasak Aşk'ın sektördeki iddialı yapımcı ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmesi beklenirken, dizinin merakla beklenen bölümleriyle izleyicilere keyifli ve heyecan dolu anlar yaşatacağı öngörülüyor.

ATV'den Kızıl Goncalar dizisine iddialı rakip. Ünlü aktörle anlaşma sağlandı - Resim : 1

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Yeni sezonun en iddialı projelerini hazırlayan ve dünyanın pek çok ülkesinde büyük beğeniyle izlenen Türk dizilerinin yapımcısı Tims&B Productions, Timur Savcı ve Burak Sağyaşar yapımcılığında yeni sezon hazırlıklarına başladı.

DİZİNİN ÇEKİMLERİ ADANA'DA

Şirket, Adana’da çekilmesi planlanan ve yeni sezonun en iddialı projesi olarak şimdiden büyük bir heyecan uyandıran ‘Yasak Aşk’ adlı yeni projeleri için ünlü oyuncu Erkan Petekkaya ile anlaştı. Petekkaya, 2024 yılı içerisinde atv’de hayranlarının karşısına çıkacak.

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