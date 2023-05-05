Çilekleri ziyan etmeyin.. Çilek reçeli yaparken asla atlamamanız gereken püf nokta

Mis gibi kokusuyla kahvaltıların en vazgeçilemez lezzeti hiç şüphesiz çilek reçelidir. Çilek reçeli yaparken bazı püf noktalara dikkat etmek gerekmektedir.

Bu tarifle kolaylıkla ve kısa sürede çilek reçeli yapabilirsiniz. Çilek mevsimini kaçırmadan, kahvaltı sofranızı renklendirin.

İşte çilek reçeli yaparken bilmeniz gereken tarif ve işinize yarayacak tarif sırları..

MALZEMELER:

2 kilo çilek

2 kilo toz şeker

Yarım limonun suyu

PÜF NOKTALAR:

İlk olarak en çok dikkat etmeniz gereken şey çileklerin taze ve sağlam olmaları. Çünkü ezilmiş ve yumuşamış meyveler reçelinizin lezzetli olmasını engeller.

Çileklerinizi olası ilaçlara karşı bir saat sirkeli suda bekletin.

Eğer çileklerinizi bir gece şekerde bekletirseniz çilekler sulanır ve fazladan su ilave etmenize gerek kalmaz. Böylelikle reçeliniz daha iyi pişer ve daha özlü olur.

Reçeli yaparken mutlaka tahta kaşık kullanın.

Reçelinizi çok fazla kaynatmayın. Çilekleriniz deforme olabilir. Ayrıca fazla kaynatılan reçellerde meyve kokusu yok olur.

Reçel pişerken biriken köpükleri temizleyin. Aksi takdirde reçeliniz ileride şekerlenir. Reçeliniz kaynadığında içine bir parça tereyağı atarsanız reçel çok daha az köpürür.

YAPILIŞI:

Çileklerin saplarını koparın ve bol suyla yıkayın.

Çilekleriniz büyük ebattaysa keserek küçültebilirsiniz. Küçük ve orta boy olanları bütün bırakırsanız daha güzel görünür.

Çileklerinizi iyice temizledikten sonra kurutun ve bir tencereye koyun.

Üzerine toz şekeri dökün.

Kapağını kapatıp en az 8 saat, vaktiniz varsa bir gece bu şekilde bekletin.

Bekleme süresi bitince şekerler tamamen erimiş ve çilekler suyunu salmış olur.

Eğer yeterince su salınmamışsa bir çay bardağı kadar ekstra su ekleyebilirsiniz.

Tencereyi ocağa alın ve hafif hafif karıştırarak kaynamaya bırakın.

Kaynamaya başlayınca altını kısın ve 30 – 35 dakika kadar pişirin.

Köpüklenme olursa kaşığınızla bu köpükleri dışarı alın ve atın.

Kaynama süresi biterken limon suyunu ekleyin.

2 dakika daha ocakta tuttuktan sonra altını kapatın.

Temiz kavanozlara doldurun ve kavanozları ters çevirin.

Kavanozlarınız iyice soğuduktan sonra çilek reçelleriniz hazır! Afiyetle tüketebilirsi