Mayıs'ın en şanslı burçları.. Paraya para demeyecek çok mutlu olacak 3 burç...

listelist.com sitesinde yer alan bir içerikte; Mayıs ayının şanslı burçlarına yer verildi.

Oğlak



Oğlak burçları oldukça zorlu bir yılı geride bıraktılar. Sınav gibi bir yılın ardından nihayet işlerin yoluna girdiğini hissediyor olabilirler. Mayıs ayındaysa sıkı çalışmalarının karşılığını somut olarak alabilecekler ve sonunda uzun zamandır istedikleri şeylere kavuşacaklar. Zor zamanların onlara verdiği dersleri kullanarak birçok avantaj elde edebilecekleri bir ay olacak Oğlak burçları için.

Balık



Balık burçları geçtiğimiz ay kendilerini yaşamdan soyutlanmış ve her şeyin dışında hissetmiş olabilirler. Ancak mayıs ayında enerjilerini ve olumlu bakış açılarını geri kazanıyorlar diyebiliriz. Venüs ve Mars’ın yoğun duygusal açıklığı nedeniyle duygusal taraflarıyla daha uyumlu hissedebilir, bu anlamda olgunlaşıp ne istediklerine karar verebilirler. Mayıs ayı Balık burçlarının bu konuları masaya yatırma ve bir sonuca bağlaması için oldukça doğru bir zaman.

Başak



Başak burçları eğer uzun zamandır risk almaları gereken planlar yapıyorlarsa mayıs ayı bunun için çok uygun diyebiliriz. Eğer etraflarında onları yönlendiren, çok güvendikleri, rehber gibi gördükleri insanlar varsa onların sözüne güvenerek ilk adımı atabilirler. Ancak diğer yandan kişiliklerinden ödün vermeyip işlerini sağlama almayı ihmal etmeyeceklerdir. Bu ay şans onlardan yana diyebiliriz.

TERAZİ YİNE ÇOK ŞANSLI



2023 yılı içerisinde hemen hemen en şanslı burçlardan biri olan Terazi, Mayıs ayında da yine çok şanslı. Maddi açıdan Terazileri çok daha iyi günler bekliyor..

AKREP'E UYARI VAR

Akrep burcunun bu ay dikkatli olması gerekiyor. Gereksiz harcamalardan kaçınmasında büyük fayda var.