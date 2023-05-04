Böyle yapılmazsa çok çabuk bozuluyor.. Aşçılardan konserve uyarısı.. Domates konservesi yaparken aşçılar dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.

Evde domates konservesi yapmak oldukça kolay ve lezzetli bir yöntemdir. İşte domates konservesi yaparken dikkat etmeniz gereken püf noktaları:

1. Domates seçimi: Domateslerin olgun ve lezzetli olmasına özen gösterin. Ayrıca, domateslerin kabuklarını kolayca soyabilmek için, domatesleri kaynar suya batırarak 10-15 saniye bekletin ve sonra soğuk suya batırın.

2. Temizlik: Domatesleri yıkayın ve saplarını çıkarın. Ayrıca, kullanacağınız cam kavanozları ve kapakları kaynar suyla yıkayın ve kurulayın.

3. Kavanoz doldurma: Domatesleri kavanozlara doldururken, üzerlerine hafifçe bastırarak sıkıştırın ve kavanozların en üstüne kadar doldurun. Kavanozların ağız kısmında yaklaşık 1 cm boşluk bırakın.

4. Tuz ve baharat: Domateslerin üzerine tuz ve baharat ekleyebilirsiniz. Özellikle kekik, biberiye, sarımsak gibi baharatlar, domates konservesinin lezzetini artıracaktır.

5. Kapaklama: Kavanozların ağız kısımlarını temiz bir bezle silin ve kuru olduğundan emin olun. Kapakları sıkıca kapatın.

6. Kaynatma: Kavanozları büyük bir tencereye yerleştirin ve üzerini geçecek kadar su ekleyin. Su kaynadığında, kavanozların üzerini örtecek kadar su ekleyin ve yaklaşık 45-60 dakika boyunca kaynatın.

7. Soğutma: Kavanozları tencereden çıkarın ve soğumaları için bir kenara bırakın. Soğuduktan sonra, kapakları kontrol edin ve eğer kapaklar sıkıca kapanmışsa, domates konserveleriniz hazır demektir.

**Püf Noktaları:**

- Domatesleri kaynar suya batırarak soymanız, kabuklarının daha kolay soyulmasını sağlayacaktır.

- Kavanozların ağız kısımlarını temizlemek, konservelerin daha uzun süre dayanmasını sağlayacaktır.

- Kavanozları kaynatmadan önce, altlarına bir bez veya havlu sermek, kavanozların çatlamasını önleyecektir.

- Domates konservelerini serin ve kuru bir yerde saklayın.