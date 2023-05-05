Salça böyle yapılırsa ne bozuluyor ne küfleniyor.. 2 sene dayanıyor

İster marketten aldığınız ister kendi yaptığınız salça olsun. Bu yöntemlerle saklarsanız 2 sene boyunca asla bozulmuyor.

Yemeklerin vazgeçilmez tatları, hatta olmazsa olmazları arasında olan ev salçası için ev hanımları kazanlarda salça kaynatmaya başladı. Fabrikasyon ürünleri tercih etmeyenler geleneksel yöntemlerle kış hazırlıklarını yapmak için kolları sıvadı. Pazarlardan veya köylerdeki üreticilerden satın aldıkları domateslerle salça yapan kadınlar, evlerinin salça ihtiyacını karşılayabilmek için yüzlerce kilo domatesi elden geçiriyorlar.

Salçanın bozulmadan uzun süre saklanması için aşağıdaki püf noktalarına dikkat edebilirsiniz:

- Salçayı steril cam kavanozlarda saklayın. Kavanozların kapağı sıkıca kapalı olmalıdır.

- Salçayı kavanoza doldururken, kavanozun içindeki hava kabarcıklarını çıkarmak için bir spatula kullanın. Hava kabarcıkları, salçanın bozulmasına neden olabilir.

- Salçayı kavanoza doldurduktan sonra, kavanozun kapağını sıkıca kapatın ve ters çevirin. Bu işlem, salçanın daha uzun süre dayanmasını sağlar.

- Salçayı güneş ışığından uzak bir yerde saklayın. Güneş ışığı, salçanın bozulmasına neden olabilir.

- Salçayı açtıktan sonra, kalan salçayı hava almayacak şekilde saklayın. Bunun için, salçayı küçük boyutlu kavanozlara bölüp, sıkıca kapatabilirsiniz.

- Salçayı buzdolabında saklamak, salçanın daha uzun süre dayanmasını sağlar. Buzdolabında saklandığında, salça en fazla 1 veya 2 yıl dayanabilir.

SALÇA YAPIMINDA BİLMENİZ GEREKENLER

- Salçayı yaparken, taze ve kaliteli domatesler kullanın. Kalitesiz domatesler, salçanın bozulmasına neden olabilir.

- Salçayı yaparken, tuz ve şeker oranını dikkatli bir şekilde ayarlayın. Tuz ve şeker, salçanın dayanıklılığını artırır.

- Salçayı yaparken, salça kıvamını iyi ayarlayın. Çok sulu veya çok katı bir salça, bozulmaya daha yatkındır.

- Salça yaparken, temizlik ve hijyen kurallarına dikkat edin. Kirli kaplar veya aletler, salçanın bozulmasına neden olabilir.

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