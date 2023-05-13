Çiçeklerin dibine poşet çayı gömün! Sonuca inanamayacaksınız; Çiçekler de öneriyor

Çiçek dibine poşet çay konulması, bitki coşturma için kullanılan bir yöntemdir. Poşet çayın içeriğindeki organik maddeler, bitkilerin büyümesini ve gelişmesini teşvik eden besinler içerir. Ayrıca, poşet çayın içerdiği tanenler ve diğer maddeler, toprağın pH dengesini değiştirerek bitkilerin daha sağlıklı büyümesine yardımcı olur.

Poşet çayın içeriğindeki kafein ve diğer maddeler, bazı böcekleri de uzaklaştırabilir. Bu nedenle, çiçeklerin etrafına poşet çay yerleştirmek, bitkilerin zararlı böceklerden korunmasına da yardımcı olabilir.

Ancak, poşet çayın içeriğindeki kimyasalların bitkiler için zararlı olabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, poşet çay kullanırken organik ve doğal olanları tercih etmek en iyisidir. Ayrıca, poşet çayın içeriğindeki maddelerin bitkileriniz için uygun olup olmadığını kontrol etmek için bir uzmana danışmanız da önerilir.

POŞET ÇAYIN DİĞER KULLANIM ALANLARI;

Poşet Çayın Kullanım Alanları Nelerdir?



Elinizde kalan kokuları temizler.



Balık, soğan, sarımsak gibi ağır koku içeren bir besini doğradıktan sonra elinizde kalan kokulardan şikayetçiyseniz, poşet çayı kullanmanın tam zamanı. Önceden kullanıp bir kenarda biriktirdiğiniz poşet çaylardan biri alıp elinizi onunla yıkayarak kokulardan kolayca kurtulabilirsiniz.

Buzdolabı kokularını çıkartır.



Buzdolabına konulan malzemelerden ötürü bazen kötü bir koku oluştuğunuz hepimiz şahit oluyoruz. Kullanılmış poşet çayları buzdolabına koyarak kötü koku oluşumunu önleyebilirsiniz.

Ahşap temizliğinde kullanılır.



Kullandığınız çay poşetlerini biriktirin. Daha sonra temizlik yapmadan önce çayları tekrar suyun içerisine atın ve kanatın. Poşetleri sudan çıkartın ve suyu soğumaya bırakın. Soğuyan su ile parke ve ahşaplarınızı silebilirsiniz. Poşet çay, parkelerin ışıl ışıl olmasını sağlayabilirsiniz.

Halı temizliğinde kullanılır.



Lavanta çayı gibi kokulu çayları kullanıyorsanız, kullandıktan sonra poşetleri biriktirin. Poşetler tamamen kuruduğunda içini açın ve içindekileri halının üzerine dökerek bir süre bekletin. Ardından elektrik süpürgesiyle çay artıklarını ve kirleri çekin. Böylece halınız daha temiz olacak ve daha güzel kokacaktır.

Saçların uzamasına yardımcı olur.



Kullandığınız çay poşetlerinden 2-3 tanesini alın ve 2 bardak suyun içerisine atarak tekrar kaynatın. Demlendikten sonra suyu soğumaya bırakın. Soğuyan suyu saçınıza dökerek masaj yapın. Ardından temiz su ile saçınızı tamamen durulayın. Saçınızın daha parlak olduğunu ve daha çabuk uzadığını göreceksiniz. - Lezzet.com.tr-