Aceleniz varsa pilavı böyle pişirebilirsiniz; Çok daha hızlı pişiyor

Aceleniz var ve pilav pişirmek istiyorsunuz. Hiç dert etmeyin. Çok daha hızlı bir şekilde pilav pişirebilirsiniz. Şimdi paylaşacağımız bilgiler sayesinde pişireceğiniz pilav hem tane tane olacak hem de işiniz kolaylaşacak.

ÇABUK YAPILAN PİLAVIN TARİFİ VE MALZEMELERİ

Daha hızlı yapılan bir pilav tarifi için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Malzemeler:

- 2 su bardağı pirinç

- 3 su bardağı su

- 1 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ

- Tuz

Yapılışı:

1. Pirinci yıkayın ve süzün.

2. Tencereye tereyağı veya sıvı yağı koyun ve eritin.

3. Pirinci tencereye ekleyin ve birkaç dakika kavurun.

4. Üzerine 3 su bardağı suyu ekleyin ve tuzunu ayarlayın.

5. Su kaynadıktan sonra, tencerenin kapağını kapatın ve ocağın altını kısın.

6. Pilav suyunu çekene kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

7. Pilav piştikten sonra, tencerenin kapağını açın ve pilavı birkaç kez karıştırın.

8. Pilavı servis tabağına alın ve sıcak servis yapın.

Bu tarif, geleneksel pilav yapımına göre daha hızlı bir şekilde hazırlanabilir. Ancak, pilavın lezzetinden veya kıvamından ödün vermeden daha hızlı pişirmek için, pirinci yıkamadan önce ıslatmak veya basmati pirinci kullanmak gibi farklı yöntemler deneyebilirsiniz.