Kiraz saplarındaki şifa! Çöp diye atıyorsanız artık atmayacaksınız

Kiraz sapları, birçok farklı şekilde değerlendirilebilir. İşte kiraz saplarının şaşırtıcı kullanım alanları;

1. Çay: Kiraz saplarını çay yapmak için kullanabilirsiniz. Sapları kaynar suya ekleyin ve demlenmesini bekleyin. Elde ettiğiniz karışımı süzerek, kiraz sapı çayınızı hazırlayabilirsiniz.

2. Kompost: Kiraz sapları, organik atıkların bir parçasıdır ve bahçenizde kullanabileceğiniz zengin bir kompost malzemesi yapmak için mükemmeldir.

3. Kaplama malzemesi: Kiraz sapları, ahşap veya karton gibi malzemelerin kaplanması için kullanılabilir. Sapları kurutun ve ardından istediğiniz yüzeye yapıştırın.

4. Dekorasyon: Kiraz sapları, dekorasyon amaçlı olarak da kullanılabilir. Örneğin, kiraz saplarını bir çelenk yapmak için kullanabilirsiniz.

5. Hayvan yemi: Kiraz sapları, hayvan yemi olarak kullanılabilir. Özellikle tavşanlar ve hamsterlar, kiraz saplarını severler.

KİRAZ SAPINDAN ÇAY TARİFİ

Aktarlarda bulunabilen kiraz sapını kendiniz de aldığınız kirazın saplarını iyice yıkayıp kuruttuktan sonra elde edebilirsiniz. Kiraz sapı çayı tarifi şöyledir:

Suyu kaynatın.

1 yemek kaşığı kiraz sapını kaynatılan suyun içine ekleyerek 5-10 dakika demlemeye bırakın. Demleme işlemini kaynatmadan yapın.

Ilıdıktan sonra kiraz sapı çayını tüketilebilirsiniz. - acibadem.com.tr -