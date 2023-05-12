100 TL altındaki sucuk sucuk olmayabilir! Evde kendiniz bu teknikle yapın

Aşçılar 100 TL altındaki sucukların tüketilmemesi gerektiğine dikkat çekiyorlar. Uzmanlar evde sucuk yapmanın mümkün olduğunu belirtiyorlar. Milliyet.com.tr sitesinde yer alan bir içerikte; Evde sucuk yapımının tarifi paylaşıldı.

Evde bağırsaklı sucuk yapımı

Evde sucuk yapımı; büyükbaş hayvanlardan parça etler alındıktan sonra kalan kemiklere yapışık kalan ufak parçaları değerlendirmek ve saklamak için tercih edilen yollardan biridir.

Bağırsak sucukta neden kullanılır?

Bağırsak yarı geçirgen sistemiyle suyu dışarıya yavaş ve kontrollü şekilde atarak baharatlarla birlikte eti pişirip kurutmasını sağlar ve bakterilerin çürümesini engeller. Böylece içerisindeki etin dayanıklık süresi artmış olur. Sucuğun içindeki kıymanın yağının rolüyse etin yumuşaklığını

korur.

Malzemeler

6 kilo et için:

-Kurutulmuş bağırsak

-Kaburga kapağından ya da kemiğe yakın bölgeden çekilmiş kıyma

-125 gram acı toz kırmızı biber

-125 gram tatlı toz kırmızı biber

-150 gram kimyon

-100 gram karabiber

-50 gram yenibahar

-25 gram tarçın

-200 gram tuz

-2 baş sarımsak

-1 çorba kaşığı tuz

Bağırsağı temizlemek için malzemeler:

-Kurutulmuş bağırsak

-Yarım çay bardağı sirke

-Kaynamış su

Nasıl yapılır?

-Kurutulmuş bağırsakları önce kaynara yakın ılık suya batırın, 3-4 dakika içinde açılmalarını sağlayın.

-Sonra 1-2 kere daldırıp çıkararak suyun tüm bağırsaklara nüfuz etmesini sağlayın.

-Tekrar yeni bir kaynar suyla bu işlemi tekrarlayın.

-Sonra musluğu açın ve bağırsağın içini bir kez daha sudan geçirin, iyice yıkayın.

-Son olarak bir kaynar suyun içerisine yarım çay bardağı sirke dökün ve bağırsakları iki dakika bekletin. İyice dezenfekte olmasını sağlayın. Suyu süzüldükten sonra artık doldurulmaya hazır hale gelecekler.

İç harcı nasıl hazırlanır?

-Kıymanızın içine baharatları ekleyin ve 3-4 saat ila 12 saat arası bekletin. Sonra tuz ile dövülen sarımsağı ekleyin ve 15-20 dakika yoğurun.

-Üzerini sarın ve 24 saat buzdolabında bekletin.

-Sucuğu doldurmak için ağzı çok derin olmayan bir huni kullanabilirsiniz. Önce huniyi içinde hiç boşluk kalmayacak şekilde doldurun.

-Kıymanızı huninin ucuna iyice gelmesini sağlayın.

-Bağırsağı huninin boynuna geçirin. Hiç hava kalmamasına dikkat edin. Eğer hava kalırsa dışarda kalan düğümü kesin, açık uçlu bağırsağı iple bağlayın.

-Sonra yavaş yavaş kıymayı itmeye başlayın. Doldurma işlemi bittiğinde tercih ederseniz keten bir iple bağlayın. Son olarak hazırladığınız sucukları kurutmanız gerekiyor.

SUCUK YAPIMININ PÜF NOKTALARI:

Sucuk yapmak, özellikle evde yapmak oldukça keyifli bir uğraştır. İşte size sucuk yapma püf noktaları:

1. Etin kalitesi: Sucuk yapmak için en önemli püf noktalardan biri, etin kalitesidir. Kaliteli bir et, lezzetli bir sucuk elde etmenizi sağlar. Etin yağ oranı da önemlidir. Yağsız et, sucuğunuzun kurumasına neden olabilir.

2. Baharatlar: Baharatlar, sucuğun lezzetini belirleyen önemli bir etkendir. Baharatları doğru oranlarda kullanmak önemlidir. Kimyon, sarımsak, kekik ve pul biber, sucuk yapımında sıkça kullanılan baharatlardır.

3. Karıştırma: Et ve baharatları karıştırmak, sucuğun lezzetini ve dokusunu belirleyen önemli bir adımdır. Et ve baharatları iyice karıştırmak için bir öğütücü veya blender kullanabilirsiniz.

4. Dinlendirme: Dinlendirme, sucuk yapımında önemli bir adımdır. Sucuk karışımınızı en az 24 saat boyunca buzdolabında dinlendirmelisiniz. Bu, baharatların ete daha iyi nüfuz etmesini sağlar.

5. Kurutma: Sucukları kurutmak için uygun bir ortam seçmek önemlidir. Sucukları güneşte veya fırında kurutabilirsiniz. Ancak, sucukları kuruturken nemden kaçınmak önemlidir.

Sucuk yaparken yukarıdaki püf noktalarına dikkat etmek, lezzetli ve sağlıklı bir sucuk elde etmenizi sağlar. Ayrıca, sucukları doğru şekilde saklamak da önemlidir. Sucukları serin ve kuru bir yerde saklayarak tazeliğini koruyabilirsiniz.