Canan Karatay söylemişti kimse inanmamıştı... En faydalı sebze meğer oymuş!

Kış aylarında uzmanlar sebze tüketilmesi gerektiğine dikkat çekiyorlar. Canan Karatay tarafından yapılan bir açıklamada lahananın en faydalı sebze olduğu belirtilmişti. Ulusalpost.com'da aktarılanlara göre; Bilim insanları yaptığı araştırmayla Canan Karatay'ı doğruladılar ve en faydalı sebze lahana çıktı.

Sağlıklı beslenme konusunda uzman isimlerden biri olan Canan Karatay, yaptığı açıklamada en faydalı sebzenin lahana olduğunu belirtti. Yapılan araştırmalar, lahananın sağlığımız için birçok faydası olduğunu ortaya koydu.

LAHANA VÜCUDA NE GİBİ FAYDALAR SAĞLIYOR?

Lahanada bulunan yüksek miktarda C vitamini, bağışıklık sistemimizi güçlendirerek hastalıklara karşı korunmamızı sağlar. Aynı zamanda lahana, kanserle mücadelede de etkili bir sebzedir. İçerdiği fitokimyasallar sayesinde kanser hücrelerinin büyümesini engelleyerek, kansere karşı koruyucu bir etki gösterir.

Lahananın içerdiği lifler, sindirim sistemimizin düzenli çalışmasına yardımcı olurken, kolesterol seviyemizin de düşmesine yardımcı olur. Ayrıca lahana, göz sağlığı için de oldukça faydalıdır. İçerdiği A vitamini sayesinde gözlerimizin sağlıklı kalmasına yardımcı olur.

Canan Karatay'ın da belirttiği gibi, lahana tüketmek sağlık için oldukça önemlidir. Günlük beslenme programımızda mutlaka yer vermemiz gereken bu sebze, sağlıklı bir yaşam için vazgeçilmezler arasındadır.

CANAN KARATAY NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz günlerde Canan Karatay yapmış olduğu açıklamada "Lahananın turşusu dünyanın en önemli tıbbi malzemelerinden biridir. Kanser olmanızı önler, kalp hastası olmanızı önler, alzheimer olmanızı önler, karaciğerinizin yağını giderir, şekerinizi düzenler" ifadelerine yer vermişti.