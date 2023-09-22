Un helvasının lezzeti 3 kat artıyor! Meğer tatlıcıların kullandığı tek ölçüymüş...

Un helvası, Türk mutfağının en sevilen tatlılarından biridir. Özellikle özel günlerde, misafir ağırlarken veya sadece tatlı krizlerinde tercih edilir. Bu içeriğimizde sizlere, adım adım un helvası yapımını anlatacağız.

Un helvası yapımı oldukça kolaydır ve malzemeleri de evde bulunan basit malzemelerdir. İşte un helvası tarifi:

Malzemeler:

- 2 su bardağı un (1 su bardağı 200 ml)

- 125 gram tereyağı

- 1,5 su bardağı şeker (daha az şekerli isterseniz miktarı azaltabilirsiniz)

- 1,5 su bardağı süt veya su

- Arzuya göre bir avuç ceviz içi veya Antep fıstığı kullanabilirsiniz

Yapılışı:

1. Un helvası yapımında süt veya su kullanabilirsiniz. Öncelikle şekeri ve sütü bir kaba alalım. Şeker eriyene kadar karıştıralım.

2. Un helvası pişirilecek tencerenin içerisine tereyağını alalım.

3. Un ve ceviz içini ekleyelim.

4. Orta ateşte karıştırarak yaklaşık 10-15 dakika rengi kahverengine dönmeye başlayıncaya dek kavuralım.

5. Ocağın altını kısalım.

6. Kavurduğumuz unun üzerine kenarda beklettiğimiz şerbeti yavaş yavaş dökmeye başlayalım. Bu aşamada yavaş olmak ve karıştırmaya devam etmek önemli.

7. Sürekli karıştıralım.

8. Başlarda sulu bir kıvam olsa da zamanla kıvam almaya başlayacaktır.

9. Helva kıvam aldığında ocağı kapatalım.

10. Üzerini kapatıp 5 dakika dinlendirelim.

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11. Sıcakken servis edebilirsiniz.

Un helvası, Türk mutfağının vazgeçilmez tatlılarından biridir. Evde yapılan un helvası, hazır olanlardan çok daha lezzetlidir. Tarifi oldukça basit olan bu tatlıyı, özel günlerde veya misafir ağırlarken de yapabilirsiniz. Afiyet olsun!