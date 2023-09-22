Domates ve salatalıktaki tehlike! Birçok kişi bilmiyordu... Birlikte neden tüketilmemeli?

Domates ve salatalık, kendi başlarına oldukça sağlıklı sebzelerdir. Domates, C vitamini ve likopen açısından zengin olup, kanser riskini azaltıcı etkisi ile bilinir. Salatalık ise, düşük kalorili olması ve yüksek su içeriği sayesinde sindirim sistemi sağlığına katkı sağlar.

Ancak, domates ve salatalığın birlikte tüketilmesi, sindirim sorunlarına yol açabilir. Domates, yüksek miktarda asit içerir ve bu asit, salatalıktaki enzimleri etkileyerek sindirimi zorlaştırır. Bu durum, özellikle hassas mideye sahip olan kişilerde gaz, şişkinlik ve mide ağrısı gibi şikayetlere neden olabilir.

Ayrıca, domates ve salatalık birlikte tüketildiğinde, vücutta asidik bir ortam oluşur. Bu da, bağırsak florasının dengesini bozarak zararlı bakterilerin üremesine neden olabilir.

BİRLİKTE TÜKETİLMEMESİ GEREKEN BESİNLER

Haberturk'te yayınlanan bir içerikte; Birlikte tüketilmesi sakıncalı besinler sıralandı. İşte o liste

Kuru fasulye/nohut-pilav ikilisi

Baklagiller grubundan olan kurufasulye, nohut gibi gıdalar oldukça besleyici bir içeriğe sahip olup bitkisel protein, kalsiyum, demir, çinko, manganez, bakır ve B grubu vitaminlerden oldukça zengindir. Her yaş grubunda mutlaka tüketilmesi önerilen çok sağlıklı bir gıda grubudur. Buna karşın içerdikleri bu vitaminlerin vücutta kullanımını artırmak için C vitamininden zengin salata / meyve gibi gıdalarla tüketilmesi önerilir. Kurufasulye ile birlikte pilav tüketilmesi bir alışkanlık halindedir. Pirincin glisemik indeksinin yüksek olması tüketilirken dikkatli olunmasını gerektirir. Özellikle diyabet hastalığı, insülin direnci gibi rahatsızlıkları olan kişilerin pirinç pilavı tüketmemesi, onun yerine bulgur pilavı tüketmesi önerilir. Aynı zamanda baklagillerde eksik olan metiyonin amino asiti nedeniyle kurufasulye ve nohut bulgur ile birlikte yenildiğinde kaliteli bir protein kaynağı haline gelir. Ayrıca kuru fasulye- pilav yanına yoğurt veya ayran eklenmesi şeker emilimini yavaşlatacaktır.

Köfte - ayran ikilisi

Et grubu yiyecekler hayvansal protein kaynağıdır. Aynı zamanda çok iyi bir demir ve B12 kaynağıdır. İçerdikleri demir anne sütünden sonra vücutta en yüksek emilim oranına sahiptir. Özellikle kadınlarda daha fazla görülen önemli bir sağlık sorunu olan anemi (kansızlık) yeterli miktarda demir içeren gıdaların tüketilmemesi veya yapılan beslenme yanlışları nedeniyle oluşur. Besinlerle aldığımız demirin emilimi birçok etken ile azalabilir. Kafeinli içecekler, süt ürünleri, kepek vb. demir emilimini azaltabilir. Bu nedenle özellikle ciddi kansızlık şikayeti olanlar et-köfte gibi demirden zengin gıdalarla birlikte süt-yoğurt tüketmemeye dikkat etmeli ve et yemeklerinin yanında mutlaka biber, domates, yeşil salata gibi C vitamininden zengin yiyecekleri tüketmelidir.

Süt ve pekmez / yumurta ikilisi

Süt kalsiyum içeriği çok yüksek, genellikle çocuklara kahvaltıda bol miktarda içirilen bir içecektir. Pekmez ve yumurta da kahvaltıda tüketilen, protein ve demirden zengin çok kıymetli besinlerdir. Sütte bulunan kalsiyum, pekmez ve yumurtanın içerdiği demirin emilimini yavaşlatır veya engeller. Bu engellemenin olmaması için yumurta ve pekmez içeren kahvaltılarda içecek olarak taze sıkılmış portakal suyu içilmesi daha iyi bir seçenektir. Süt ara öğünlerde veya akşam yatmadan önce içilirse daha faydalı olacaktır.