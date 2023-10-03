Buğdaydan daha çok kazandırıyor. Yurt dışında görüp Sivas'a ekti paraya para demiyor

Hollanda'da üretilen şakayık çiçeği, Türkiye'de de üretilebileceğini kanıtlayan girişimci Nurettin Otyakmaz sayesinde Sivas'ta yetiştirilmeye başlandı. Halk arasında 'ayı gülü' olarak bilinen bu çiçek, Otyakmaz'ın Gemerek ilçesindeki Tatlıcak mezrasında başarılı bir şekilde üretildi. İlk etapta iç piyasada talep gören şakayık çiçeği, Otyakmaz'ın hedefi doğrultusunda dünya pazarına da sunulmaya başlandı. Hollanda'dan dünyaya pazarlanan bu çiçek türü, artık Sivas'tan da dünya pazarına aday olarak gösteriliyor. Otyakmaz'ın başarısı, Türk girişimcilik ruhunun gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor.

BUĞDAYDAN DAHA KARLI



Otyakmaz çiçeği ilk kez Hollanda’da gördüğünü belirtip, “Hollanda'ya gittiğimde bu çiçeği gördüm. Ben de kendi memleketimde neden olmasın dedim ve 3 sene önce kendi memleketime ektim. Şimdi de ürünü pazarlamaya başladım. Şimdi ise talepleri yetiştirmekte güçlük çekiyorum." dedi ve şöyle devam etti:

-Türkiye'nin her yerine gönderiyorum. İstanbul'a, İzmir'e, Antalya'ya, Ankara'ya. 3 bin 500 kökle başlamıştım. Her çiçek gibi bu da ilgi istiyor. Çiçeği sevdikten sonra çiçek size para kazandırıyor. 3 dönüm alanda ektiğim şakayık çiçeğinin geliri, bin dönümlük alanda ekilen arpa buğdaydan daha karlı. Gemerek İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cem Demir de Otyakmaz'ın bahçesine giderek çiçekleri yerinde inceledi. Demir burada yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:





-Sivas dediğimiz zaman aklımıza ilk olarak buğday, arpa, pancar gibi tarım ürünleri gelmekteydi. Üreticimiz yurt dışından şakayık bitkisi getirerek toprağı sevdirdi. Bundan sonra bizim memleketimizde şakayık bitkisini bol bol duymak nasip eder.



Kaynak : İhlas Haber Ajansı