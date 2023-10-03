Emeklilere 5 bin TL iddiası! 29 Ekim'de ikramiye ödenecek mi? İşte son karar

Cumhuriyetimiz, 2023 yılında 100'üncü yıl dönümünü kutlayacak ve bu kutlama öncesinde de emeklilere 5000 TL ödeme yapılacağı konuşuluyor. Cumhuriyetin ilk asrı şerefine 81 ilde törenler düzenlenecek ve bu törenler görkemli bir şekilde gerçekleşecek.

Yüzüncü yıl kapsamında ekonomik müjdeler de gündemde yer alırken hemen hemen her gün bir haber sitesinde emeklilere 5000 TL ödeme haberleri yapılıyor.

Kulislerde konuşulanlara göre, 5 bin lira ikramiyenin verilmesi konuşulanlar arasında.

Emekliler ise dört gözle hesaplarına yatacak bakiyeyi merakla bekliyorlar.

Konuyla ilgili Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ açıklamalarda bulundu.

EMEKLİLERE 29 EKİM'DE 5000 TL ÖDEME VAR MI?

Peki, 29 Ekim'de ikramiye var mı? 5 bin lira ödeme hesaplara yatacak mı? İşte emekliye cumhuriyet ikramiyesine ilişkin derlediğimiz tüm detaylar

Cumhuriyet ikramiyesi 5 bin TL verilecek mi 2023?

Ensonhaber.com'da aktarılanlara göre; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 29 Ekim’de emeklilere 5 bin lira ikramiye verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine “Bir tarih vermek benim bulunduğum pozisyon itibarıyla doğru değil. Hangi aşamada olduğunu çok fazla bilmiyorum. Ama Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bu konuda hem emeklilerimizin bize gelen taleplerini karşılamak noktasında hem de bütçe dengesi pozisyonundaki hususu masaya yatırmak suretiyle en doğru kararı vermek için çalışmalarını hızla yapıyorlar. İnşallah bu konudaki çalışmalar nihayete erdiğinde bunu kamuoyuyla paylaşacaklardır” ifadelerini kullandı.

Bir kereliğine ödenecek olan 5 bin lira ikramiyenin 29 Ekim öncesinde netleşmesi bekleniyor.

EMEKLİYE 5000 TL ÖDEME EN ÇOK ARANANLAR ARASINDA

Öte yandan birçok emekli 5000 TL ödeme araştırması yapıyor. Ancak henüz net bir açıklama söz konusu değil.

5000 TL İKRAMİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Emeklilere ikramiye kararı verilecek olması durumunda 29 Ekim öncesinde emeklilerin son maaşlarına bu ödemelerin yatması bekleniyor.