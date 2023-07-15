Birçok lokanta ustası bile bilmiyordu. İlk sütlaç meğer böyle yapılmış. Neden öğrenmiyorsunuz ki...

Sütlaç, Türk mutfağının vazgeçilmez tatlılarından biridir. Hem yapımı kolay hem de lezzetiyle herkesi kendine hayran bırakan bir tatlıdır. Ancak sütlaç yaparken bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor. İşte sütlaç tarifinin püf noktaları:

1. Pirinçleri önceden ıslatın: Pirinçleri sıcak suya koyun ve yaklaşık 1 saat bekletin. Bu sayede pirinçler daha kolay pişecek ve sütlaç daha kıvamlı olacaktır.

2. Sütü kaynatmadan önce kaynamış su ekleyin: Sütü direkt olarak tencereye döküp kaynatmak yerine, önce kaynamış su ekleyin ve karıştırın. Bu sayede süt daha kolay pişecek ve dibi tutmayacaktır.

3. Sürekli karıştırın: Sütlaç yaparken sürekli karıştırmak çok önemlidir. Karıştırmazsanız süt hemen dibe çöker ve yanabilir.

4. Şeker miktarına dikkat edin: Şeker miktarı tamamen kişisel tercihe bağlıdır ancak fazla şeker kullanmak sütlaçın kıvamını bozabilir. Ayrıca sütün içindeki doğal şeker de tatlılığı arttıracağı için çok şeker kullanmaya gerek yoktur.

5. Pişirme süresine dikkat edin: Sütlaçın pişirme süresi yaklaşık 45-50 dakikadır. Ancak her tencerenin pişirme süresi farklı olabilir. Sütlaçın kıvamını kontrol ederek pişirme süresini ayarlayabilirsiniz.

FIRIN SÜTLAÇ TARİFİ

Yapımı için malzemeler

5 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı pirinç

1 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı mısır nişastası

2 su bardağı su

1 paket vanilya

Fırında sütlaç tarifi Nasıl yapılır?



Öncelikle pirinçleri yıkayıp süzün. Sonra orta ateşte suları çekilene kadar haşlayın.

Soğuk süt ve şekeri tencerede şeker eriyinceye kadar karıştırın.

Ardından tencereyi ocağa alıp kısık ateşte kaynamaya bırakın.

Kaynayınca içine vanilyayı da ilave edin.

1-2 dakika daha kaynattıktan sonra içine haşlanmış pirinçleri ekleyin.

Yumurtanın sarısını beyazından ayırın.

Mısır nişastasını suyla ezip içine yumurta sarısını ilave edin.

Pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar iyice karıştırın.

Yumurtalı karışıma kaynamış sütten ekleyip ılıştırdıktan sonra tüm malzemeyi birleştirin ve hızlıca karıştırın.

Sütlacı güveçlere ya da ısıya dayanıklı fırın kaplarına bölüştürün.

Güveçleri derin bir fırın tepsisine birbirine değmeyecek şekilde yerleştirip tepsiye kaselerin yarısına gelecek şekilde su doldurun.

Fırını 200 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın.

Tepsiyi fırına verip sütlaçları 15 dakika kadar pişirin.

Üstleri kızaran sütlaçları fırından çıkarıp oda sıcaklığına gelmelerini bekleyin.

Ardından buzdolabına kaldırıp iyice soğutun. Afiyet olsun!

kaynak: milliyet.com.tr - derleme: gercekgundem.com