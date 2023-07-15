Faydalı dedik kaşık kaşık tükettik. Pekmez tüketirken dikkat etmeniz gereken uyarı!

Pekmez, Türk mutfağının vazgeçilmez tatlarından biridir. Ancak, pekmez tüketirken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Bu içeriğimizde, pekmez tüketiminde nelere dikkat etmeniz gerektiğini sizlerle paylaşacağız.

İlk olarak, pekmezin kalitesine dikkat etmelisiniz. Doğal ve organik olan pekmezler tercih edilmelidir. İçeriğinde katkı maddesi bulunan pekmezler sağlığınıza zarar verebilir. Bu nedenle, pekmez satın alırken doğal ve organik olanları tercih etmelisiniz.

Pekmezi tüketirken miktarına da dikkat etmelisiniz. Pekmez yüksek kalorili bir gıdadır ve aşırı tüketimi kilo alımına neden olabilir. Ayrıca, şeker hastalarının pekmez tüketimi konusunda da dikkatli olmaları gerekmektedir. Şeker hastaları, pekmezi doktorlarına danışarak tüketmelidirler.

Pekmezi tüketirken, hangi amaçla tükettiğinize de dikkat etmelisiniz. Pekmez, özellikle demir eksikliği olan kişiler tarafından sıklıkla tüketilir. Ancak, demir eksikliği dışında başka sağlık sorunlarınız varsa, pekmezi tüketmeden önce doktorunuza danışmalısınız.

DOĞAL PEKMEZ NASIL ANLAŞILIR?

Sahte pekmez ve gerçek pekmez arasındaki fark aslında tat, koku ve kıvam olarak kendini belli eder. Fakat hiç doğal pekmez yememiş biri ya da uzun süre pekmez yememiş olan biri bu durumu ayırt etmekte zorluk çekebilir. bunun için küçük bir test yapmak gerekebilir.

Sahte pekmezin içerisinde şeker ve glikoz katkısı vardır. Maalesef piyasada karpuz çekirdeğini sıkarak şekerle kaynatıldıktan sonra yapılan pekmezler bulunuyor. Tadına bakıldığı zaman belli oluyor. Bu şekilde yapılan pekmezler zehirden farksızdır. Şerbete benzer, rengi çok soluk olur ve dikkatli bakıldığında sahte olup olmadığı anlaşılır.

Hakiki üzüm pekmezinin yapımında kül veya beyaz toprak kullanılır. Kül karıştırılan pekmez, gırtlağı biraz yakar ve acı olur ama toprak ile yapılan pekmezin kalitesi ise çok daha iyi olur. Hakiki pekmezin insan vücudu için çok faydaları bulunuyor.

Dut pekmezi sahtesi nasıl anlaşılır?



Bir kaşık pekmezi bardağın içerisine alın ve üzerine su dökün. Eğer suyu dökerken rengini suya veriyor ve iyice karışıyorsa gerçek pekmezdir. Eğer suyu dökerken dipte bal gibi kalıyorsa şekerden yapılmış ve sahte pekmezdir.

kaynak: yeniakit.com.tr

derleme: gercekgundem.com