Aldığınız çilek bozuluyorsa artık dert değil. Aşçıların çileği 1 yıl boyunca saklama yöntemi...

ulusalpost.com sitesinde yer alan bir içerikte 1 yıl boyunca çilekleri bozulmadan saklama yöntemi paylaşıldı. Nefis tadı ve sağlığa olan faydaları ile sofraların vazgeçilmez meyvelerinden biri olan çilek, yaz aylarında en taze haliyle tüketilir. Ancak çilek sevenler için müjdeli bir haberimiz var: çilek, doğru saklama yöntemleri ile 1 yıl boyunca tazeliğini koruyabilir!

İşte çileklerinizi 1 yıl boyunca taze tutmanızı sağlayacak saklama yöntemleri:

1. Dondurma Yöntemi



Çilekleri yıkayıp kuruladıktan sonra saplarını kesin ve tek katman halinde bir fırın tepsisine dizin. Tepsinin üzerini streç filmle kaplayın ve çilekleri dondurucuya koyun. Çilekler donduktan sonra, poşetlere koyup dondurucuda saklayabilirsiniz. Böylece 1 yıl boyunca taze çileklere sahip olabilirsiniz.

2. Şekerle Kaplama Yöntemi



Çilekleri yıkayıp kuruladıktan sonra saplarını kesin ve şekerle kaplayın. Şeker, çileklerin suyunu alarak tazeliğini korumasını sağlar. Şekerle kapladığınız çilekleri cam kavanozlara yerleştirin ve ağızlarını sıkıca kapatın. Kavanozları serin ve karanlık bir yerde saklayabilirsiniz.

3. Kurutma Yöntemi



Çilekleri yıkayıp kuruladıktan sonra saplarını kesin ve dilimleyin. Kurutma makinesinde veya güneşte kurutun. Kuruyan çilekleri cam kavanozlarda saklayabilirsiniz.

4. Konserve Yöntemi



Çilekleri yıkayıp kuruladıktan sonra saplarını kesin ve cam kavanozlara yerleştirin. Üzerlerine kaynar su doldurun ve ağızlarını sıkıca kapatın. Kavanozları serin ve karanlık bir yerde saklayabilirsiniz.

Unutmayın, çileklerinizi saklamadan önce mutlaka yıkayıp kurulamalısınız. Ayrıca, çilekleri saklarken cam kavanozları tercih etmeniz daha sağlıklı olacaktır.

Bu yöntemlerle çileklerinizi 1 yıl boyunca taze tutabilirsiniz. Böylece, yaz aylarında tükettiğiniz taze çileklerin tadını yıl boyunca çıkarabilirsiniz. Afiyet olsun!

Çilek Reçeli Tarifi Nasıldır?

ÇİLEK REÇELİ TARİFİ

Malzemeler:

1 kilo çilek

3 su bardağı toz şeker

1 çay kaşığı limon tuzu

Nasıl yapılır?

Çİlek reçeli yapımına bir gece önceden başlanır. Çilekleri su ve 1-2 damla elma sirkesi ile temizleyin. Ardından yapraklarını ayıklayın. Yıkama ve yaprak ayıklama sırasında çilekleri zedelemeye özen gösterin. Çilekleriniz büyükse dilimleyebilirsiniz. Derin bir tencereye çilekleri koyun üzerine de toz şekeri atın kapağını kapatın ve sabaha kadar bekleyin. Ertesi gün bekleyen çileleri ertesi gün orta hararetli ateşe koyup pişirin, ara ara karıştırın. Kaynarken üzerinde oluşan köpükleri tahta kaşıkla alıp atın. Kaynayan reçel 20 dakika daha kısık ateşte pişecek. 10 dakika piştiğinde limon suyunu eklemeyi unutmayın Kıvamı istediğiniz gibi yoğun olmadıysa biraz daha kaynatmaya devam edin. Yoğunlaşan çilek reçelinin altını kapatın ve soğumaya bırakın. Soğuyan reçelleri kavanozlara doldurup, ağzını sıkıca kapatın. Bu şekilde ömrünü uzatırsınız. Afiyet olsun.

kaynak: haberturk.com - ulusalpost.com