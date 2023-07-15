Aldığınız çilek bozuluyorsa artık dert değil. Aşçıların çileği 1 yıl boyunca saklama yöntemi...

Çilek eğer çabucak bozuluyorsa işte çilek saklamanız için bilmeniz gereken tüyo.

Son Güncelleme:
Aldığınız çilek bozuluyorsa artık dert değil. Aşçıların çileği 1 yıl boyunca saklama yöntemi...

ulusalpost.com sitesinde yer alan bir içerikte 1 yıl boyunca çilekleri bozulmadan saklama yöntemi paylaşıldı. Nefis tadı ve sağlığa olan faydaları ile sofraların vazgeçilmez meyvelerinden biri olan çilek, yaz aylarında en taze haliyle tüketilir. Ancak çilek sevenler için müjdeli bir haberimiz var: çilek, doğru saklama yöntemleri ile 1 yıl boyunca tazeliğini koruyabilir!

İşte çileklerinizi 1 yıl boyunca taze tutmanızı sağlayacak saklama yöntemleri:

1. Dondurma Yöntemi


Çilekleri yıkayıp kuruladıktan sonra saplarını kesin ve tek katman halinde bir fırın tepsisine dizin. Tepsinin üzerini streç filmle kaplayın ve çilekleri dondurucuya koyun. Çilekler donduktan sonra, poşetlere koyup dondurucuda saklayabilirsiniz. Böylece 1 yıl boyunca taze çileklere sahip olabilirsiniz.

2. Şekerle Kaplama Yöntemi


Çilekleri yıkayıp kuruladıktan sonra saplarını kesin ve şekerle kaplayın. Şeker, çileklerin suyunu alarak tazeliğini korumasını sağlar. Şekerle kapladığınız çilekleri cam kavanozlara yerleştirin ve ağızlarını sıkıca kapatın. Kavanozları serin ve karanlık bir yerde saklayabilirsiniz.

3. Kurutma Yöntemi

Aldığınız çilek bozuluyorsa artık dert değil. Aşçıların çileği 1 yıl boyunca saklama yöntemi... - Resim : 1
Çilekleri yıkayıp kuruladıktan sonra saplarını kesin ve dilimleyin. Kurutma makinesinde veya güneşte kurutun. Kuruyan çilekleri cam kavanozlarda saklayabilirsiniz.

4. Konserve Yöntemi


Çilekleri yıkayıp kuruladıktan sonra saplarını kesin ve cam kavanozlara yerleştirin. Üzerlerine kaynar su doldurun ve ağızlarını sıkıca kapatın. Kavanozları serin ve karanlık bir yerde saklayabilirsiniz.

Unutmayın, çileklerinizi saklamadan önce mutlaka yıkayıp kurulamalısınız. Ayrıca, çilekleri saklarken cam kavanozları tercih etmeniz daha sağlıklı olacaktır.

Bu yöntemlerle çileklerinizi 1 yıl boyunca taze tutabilirsiniz. Böylece, yaz aylarında tükettiğiniz taze çileklerin tadını yıl boyunca çıkarabilirsiniz. Afiyet olsun!

Çilek Reçeli Tarifi Nasıldır?

ÇİLEK REÇELİ TARİFİ

Malzemeler:

1 kilo çilek

3 su bardağı toz şeker

1 çay kaşığı limon tuzu

Nasıl yapılır?

Çİlek reçeli yapımına bir gece önceden başlanır. Çilekleri su ve 1-2 damla elma sirkesi ile temizleyin. Ardından yapraklarını ayıklayın. Yıkama ve yaprak ayıklama sırasında çilekleri zedelemeye özen gösterin. Çilekleriniz büyükse dilimleyebilirsiniz. Derin bir tencereye çilekleri koyun üzerine de toz şekeri atın kapağını kapatın ve sabaha kadar bekleyin. Ertesi gün bekleyen çileleri ertesi gün orta hararetli ateşe koyup pişirin, ara ara karıştırın. Kaynarken üzerinde oluşan köpükleri tahta kaşıkla alıp atın. Kaynayan reçel 20 dakika daha kısık ateşte pişecek. 10 dakika piştiğinde limon suyunu eklemeyi unutmayın Kıvamı istediğiniz gibi yoğun olmadıysa biraz daha kaynatmaya devam edin. Yoğunlaşan çilek reçelinin altını kapatın ve soğumaya bırakın. Soğuyan reçelleri kavanozlara doldurup, ağzını sıkıca kapatın. Bu şekilde ömrünü uzatırsınız. Afiyet olsun.

kaynak: haberturk.com - ulusalpost.com

Son Güncelleme:
Faydalı dedik kaşık kaşık tükettik. Pekmez tüketirken dikkat etmeniz gereken uyarı! Faydalı dedik kaşık kaşık tükettik. Pekmez tüketirken dikkat etmeniz gereken uyarı!
Birçok lokanta ustası bile bilmiyordu. İlk sütlaç meğer böyle yapılmış. Neden öğrenmiyorsunuz ki... Birçok lokanta ustası bile bilmiyordu. İlk sütlaç meğer böyle yapılmış. Neden öğrenmiyorsunuz ki...
Kış için yufka saklama. Yazdan yapıp böyle 1 yıl boyunca saklayabilirsiniz. Kış için yufka saklama. Yazdan yapıp böyle 1 yıl boyunca saklayabilirsiniz.
Aşkını çok güçlü yaşayan ve asla ihanet etmeyen 4 burç! Onlarla keyif almamak imkansız... Aşkını çok güçlü yaşayan ve asla ihanet etmeyen 4 burç! Onlarla keyif almamak imkansız...
ÇOK OKUNANLAR
Aşkını çok güçlü yaşayan ve asla ihanet etmeyen 4 burç! Onlarla keyif almamak imkansız... Aşkını çok güçlü yaşayan ve asla ihanet etmeyen 4 burç! Onlarla keyif almamak imkansız...
Faydalı dedik kaşık kaşık tükettik. Pekmez tüketirken dikkat etmeniz gereken uyarı! Faydalı dedik kaşık kaşık tükettik. Pekmez tüketirken dikkat etmeniz gereken uyarı!
Birçok lokanta ustası bile bilmiyordu. İlk sütlaç meğer böyle yapılmış. Neden öğrenmiyorsunuz ki... Birçok lokanta ustası bile bilmiyordu. İlk sütlaç meğer böyle yapılmış. Neden öğrenmiyorsunuz ki...
Aldığınız çilek bozuluyorsa artık dert değil. Aşçıların çileği 1 yıl boyunca saklama yöntemi... Aldığınız çilek bozuluyorsa artık dert değil. Aşçıların çileği 1 yıl boyunca saklama yöntemi...
Kış için yufka saklama. Yazdan yapıp böyle 1 yıl boyunca saklayabilirsiniz. Kış için yufka saklama. Yazdan yapıp böyle 1 yıl boyunca saklayabilirsiniz.