Bir zamanlar çok popülerdi. Necati Şaşmaz'ın son hali şaşırttı

Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinden biriydi ''Kurtlar vadisi'' dizisi.. Dizide Polat karakterine hayat veren Necati Şaşmaz uzun bir süredir gündemde değil.

İDDİALAR BİR TÜRLÜ DOĞRU ÇIKMADI

Basında zaman zaman Kurtlar vadisi dizisinin yeniden yayınlanacağına dair iddialar dolaşıyor. Ancak bu iddialar bir türlü doğrulanmıyor.

2023 Mart ayında Kurtlar vadisi dizisinin yeniden ekranlarda olacağı öne sürülmüştü. İddialar doğru çıkmadı. Ancak dizinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz ortaya çıktı.

Son haliyle ortaya çıkan Necati Şaşmaz herkesi çok şaşırttı.

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz sosyal medyayı aktif kullanan bir isim değil. Bu sebeple oyuncunun her paylaşımı gündem oluyor.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Mynet'te aktarılanlara göre; Necati Şaşmaz'ın dikkat çeken bir paylaşımı ortaya çıktı. Necati Şaşmaz son haliyle dikkat çekti. Gözlerden uzak yaşamaya tercih eden ve zaman zaman da tarikat haberleriyle gündem olan Necati Şaşmaz'ın son haline "Yıllanmış şarap gibisin", "Kral yaşlanmışsın", "Polat senin de saçlar beyazladı" yorumları geldi.

İşte Necati Şaşmaz'ın herkesi şaşırtan son hali