Bayram Tatilinde Siber Tehlikelere Karşı 8 Kritik Önlem

Tatil planları yapan milyonlarca kişi, siber dolandırıcıların hedefi haline gelebilir. Özellikle sahte tatil kampanyaları, güvensiz internet bağlantıları ve sosyal medya paylaşımları konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirten Bitdefender Antivirüs Türkiye distribütörü Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, tatil sürecinde alınması gereken önemli siber güvenlik önlemlerini sıraladı.

CİHAZLARINIZI VİRÜS TARAMASINDAN GEÇİRİN

Tatile çıkmadan önce bilgisayar, telefon ve tabletlerinizi güvenlik yazılımları ile tarayın. USB bellek ve hafıza kartı gibi harici depolama cihazlarını kullanmadan önce güncel bir antivirüs programı ile kontrol edin.

GÜNCELLEME VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ EKSİKSİZ UYGULAYIN

İşletim sistemi ve kullanılan yazılımların güncel olduğundan emin olun. Güncellenmemiş cihazlar, siber saldırılara karşı savunmasız hale gelebilir. Antivirüs yazılımınızı da en son sürüme yükseltin.

VERİLERİNİZİ YEDEKLEYİN

Siber saldırılar veya cihaz arızaları nedeniyle veri kaybı yaşanmaması için önemli dosyalarınızı harici diskler ya da bulut sistemlerinde yedekleyin.

LOKASYON BİLGİLERİNİZİ PAYLAŞMAYIN

Sosyal medya üzerinden konum bilgisi paylaşmak, hırsızlar ve siber dolandırıcılar için fırsat yaratabilir. Paylaşımlarınızı sadece güvendiğiniz kişilerle sınırlandırın ve konum belirten özellikleri devre dışı bırakın.

SAHTE TATİL TEKLİFLERİNE KANMAYIN

Gerçek olamayacak kadar cazip tatil fırsatları ve indirim tekliflerine dikkat edin. Güvenilir kaynaklardan alışveriş yapmak için doğrudan resmi internet sitelerini ziyaret edin ve online işlemler için sanal kart kullanın.

ŞÜPHELİ BAYRAM MESAJLARINA DİKKAT EDİN

Bayram tebrik kartları ve e-postalar üzerinden kötü amaçlı yazılımlar yayılabiliyor. Tanıdıklarınızdan gelse bile mesajlardaki bağlantılara tıklamadan önce doğrulama yapın.

ÜCRETSİZ Wİ-Fİ AĞLARINDAN UZAK DURUN

Halka açık internet ağları, siber suçluların kişisel verileri ele geçirmesi için büyük bir risk taşıyor. Mecbur kalmadıkça ücretsiz Wi-Fi bağlantılarından kaçının ve internete bağlanırken mobil veri veya güvenli bir VPN hizmeti kullanın.

GÜÇLÜ BİR GÜVENLİK YAZILIMI KULLANIN

Tüm cihazlarınızı tek bir güvenlik çözümü ile korumak için kapsamlı ve ödüllü bir antivirüs yazılımı tercih edin. Cihaz güvenliğinizi sağlayarak tatilinizi keyifle geçirin.

Bayram tatili boyunca dijital güvenliğinizi ihmal etmeden bilinçli hareket etmek, siber suçluların tuzağına düşmenizi engelleyebilir.