Bayram işi pişi yapacaksanız böyle yapın yağ çekmiyor ve asla hamur kalmıyor...

Bayram sabahı kahvaltı sofrasının vazgeçilmezi olan pişi, hem kolay hem de lezzetli bir hamur işidir. Pişi yaparken dikkat etmeniz gereken bazı püf noktalar vardır. İşte bayram için pişi yaparken bilmeniz gerekenler ve pişi tarifi:

- Pişi hamurunu hazırlarken maya kullanmak isterseniz, mayanın ılık süt veya su ile eritilmesi gerekir. Maya eritilmeden hamura katılırsa, hamurun kabarmasını engeller ve pişiler sert olur.

- Pişi hamurunu yoğurduktan sonra üzerini nemli bir bezle örtün ve yaklaşık yarım saat mayalanmaya bırakın. Mayalanan hamur daha yumuşak ve kabarık olacaktır.



- Pişi hamurunu açarken un kullanmayın. Un, hamurun yağ çekmesine neden olur ve pişiler kuru olur. Hamuru elinizle yuvarlayın ve hafifçe bastırarak açın.

- Pişileri kızartırken yağın çok kızgın olmasına dikkat edin. Yağ ısısı düşük olursa, pişiler yağı emer ve ağır olur. Yağ ısısı yüksek olursa, pişilerin dışı yanar içi çiğ kalır. Yağın ısısını kontrol etmek için küçük bir hamur parçası atın. Hamur parçası hemen kabarıp yüzeye çıkarsa yağ hazırdır.

- Pişileri kızarttıktan sonra kağıt havlu üzerine alın ve fazla yağını süzdürün. Pişileri sıcak olarak servis edin. Üzerine bal, pekmez, reçel veya peynir eşliğinde afiyetle yiyin.

Kaynak: Gercekgundem.com