Balık kokusundan kurtulmanın en kolay yolu. Aşçılar meğer hep böyle yapıyormuş

Balık kokusuna etkili çözüm özellikle evde yemek pişirirken veya balık tüketiminden sonra sıkça karşılaşılan bir sorundur. Bu sorunu çözmek için birkaç etkili yöntem bulunmaktadır.

Öncelikle, balık tüketiminden sonra ellerinizi limonlu suyla yıkayabilirsiniz. Limonun doğal asidi, balık kokusunu gidermeye yardımcı olacaktır. Ayrıca, balık pişirirken kullanacağınız baharatlar da kokuyu azaltabilir. Kekik, nane veya maydanoz gibi baharatlar kullanabilirsiniz.

Balık kokusunu gidermek için evde doğal malzemeler de kullanabilirsiniz. Sirke, karbonat ve tuz gibi malzemeler balık kokusunu gidermek için etkili olabilir. Balık pişirdikten sonra tava veya tencereyi sirke ve su karışımıyla yıkayabilirsiniz. Karbonat ve tuz karışımıyla da balık kokusunu gidermek mümkündür.

haberciniz.biz de aktarılanlara göre Beslenme düzenine çok sayıda insan da balıkları dahil ediyor. Ancak balığı temizlemesi, yemesi kadar keyif vermiyor. Çünkü temizleyen kişinin elinde kalan kötü koku ne yazık ki bir türlü çıkmak bilmiyor. Siz de balık temizliyorsanız ama kokusundan bir türlü kurtulamıyorsanız artık bu sorunu kökünden halledebileceksiniz.

Günümüzde kokunun geçmesi için demir sabunlar çıktı. Ancak herkesin evinde demir sabun bulunmuyor. Peki kokunun çıkması için nasıl bir yöntem izlemek gerekiyor? Eğer balık temizledikten sonra kokudan bir türlü kurtulamıyorsanız, çok basit bir yöntemi sizlerle paylaşmak istiyoruz.

BİR BIÇAK VE LİMONLA KOKUDAN KURTULUN

Balıkları temizledikten sonra ellerinizi normal bir şekilde sabunla yıkayın. Ardından bir dilim limon kesip limonla elinizi ovalayın. Bu işlemi de yaptıktan sonra çelik bir bıçağa dokunarak ellerinizi yıkayın. Bıçağın gövdesine değdikçe elinizdeki kötü kokunun gittiğini göreceksiniz. Balığın kokusunu demir alabilir. Elinizde demir sabun yoksa o zaman bu işlemi bıçakla birlikte yaparak halledebilirsiniz.

Kokunun kısa sürede geçeceğini göreceksiniz. Her balık temizlediğinizde bu işlemi yaparak, ellerinin tertemiz kokmasını sağlayabilirsiniz.