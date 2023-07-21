Bunu öğrendiğinizde çamaşır makinenize hep ekleyeceksiniz; Çamaşırları yeni gibi yapıyormuş

Yatak çarşaflarının yıkama işleminde yumuşatıcı kullanımı oldukça önemlidir. Ancak bazı durumlarda yumuşatıcı kullanımı mümkün olmayabilir. Bu durumda, geçmişte insanlar çarşaflarını yumuşatmak için sirke kullanıyorlardı. Sirke, yumuşatıcı kadar etkili bir yöntem olmasa da, yatak çarşaflarının yumuşak ve rahat bir dokuya sahip olmasını sağlıyordu. Günümüzde ise, teknolojinin gelişmesiyle birlikte pek çok alternatif yöntem bulunmaktadır. Ancak, sirke kullanımı hala tercih edilen bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Expressen’de aktarılanlara göre yumuşatıcılarda yer alan kimyasallar, yıkanan kumaşın esnekliğini bozuyormuş ve içine zararlı kimyasal işlenmesine yol açıyormuş.

Bu kimyasallar çocuklar için zararlı olmasının yanı sıra çamaşır makinesine de zarar verebiliyorlar. Özellikle merdiven altı ürünler makineye büyük zarar veriyor.

KÖTÜ KOKUYU GİDERİYOR

Beyaz şarap sirkesi, yumuşatıcının bütün olumlu etkilerini gösterebiliyorken tamamen zararsızdır. Hem çamaşırlarınız hem de çamaşır makineniz için iyidir.

Sirke, bakterilerin neden olduğu kötü kokunun önüne geçer. Üstelik ucuzdur.

newsner'in haberine göre; Beyaz şarap sirkesinin yanında lavanta yağı gibi yağları ekleyerek çamaşırlarınızın güzel de kokmasını sağlayabilirsiniz.

Sirke nasıl kullanılır?



Huni yardımıyla sirkeyi, sprey şişesine dökün.

Her bir bardak sirke için 10-15 damla uçucu yağ kullanın (mesela lavanta yağı).

Sprey şişesini iyice çalkalayın.

Çamaşırlarınızı yıkamadan önce üstlerine püskürtün.

ÇAMAŞIRLARIN GÜZEL KOKMASINI SAĞLAYAN BİR KAÇ DOĞAL YÖNTEM

Halk TV'nin derlemesine göre; Çamaşırlarınızın güzel kokmasını sağlayacak 2 doğal yöntem paylaşıldı.

* Nane yağını, sıvı çamaşır deterjanını koyduğunuz bölüme deterjanla birlikte ekleyin. Nane yağı çamaşırlarınıza, hijyenik ve ferah bir koku sağlarken aynı zamanda keskin kokusuyla çamaşırlarınızın da uzun süre güzel kokmasını sağlayacaktır.

* Lavanta yağının güzel ve keskin kokusunu bilmeyen yok. Lavanta yağını sıvı çamaşır deterjanını koyduğunuz bölüme deterjanla birlikte ekleyin. Uyku tutmayan kişiler için sakinleştirici özelliği olduğu olduğundan rahat bir uyku çekmenize de katkı sağlayacaktır.