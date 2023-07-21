Su içer gibi içiyorduk. Canan Karatay uyardı. İçilmemeliymiş çünkü kalbi durduruyor...

Enerji içecekleri, yüksek kafein ve şeker içerikleri nedeniyle zararlı olabilir. Kısa süreli olarak artan enerji seviyesi, uzun vadede sağlık sorunlarına yol açabilir. Ayrıca, yüksek miktarda tüketildiklerinde kalp atış hızını artırabilir ve uyku bozukluklarına neden olabilirler. Bu nedenle, enerji içeceklerinin tüketiminde dikkatli olunması önerilir. Sağlıklı bir yaşam tarzı için, doğal kaynaklardan elde edilen enerjiyi tercih etmek daha iyi bir seçenek olabilir.

Sağlıklı yaşam ve hastalıklar ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, günlük hayatta özellikle sporcuların ve gençlerin çok sık tükettiği o içeceğin alkolden daha zararlı olduğunu söyledi. Bu içeceğin alkolden bile daha zararlı olduğunun altını çizen Karatay, tüketenler için risklerini anlattı.

'BAĞIMLILIK YAPIYOR'

Karatay, "Enerji içecekleri insan sağlığı için tam bir zehir. Tüm enerji içeceklerinde bolca mısır şurubu şekeri var. Üstelik diğer kimyasal maddeler de cabası. Bunlar bağışıklık sistemini yok eder, bağırsakların düzenini alt üst eder, beyin fonksiyonlarını bozar. Kısa süreli enerji verir ancak sonra insanı bitap düşürür. Birkaç saatliğine verdiği o sahte, geçici mutluluk ve enerji insanları bağımlı hale getirir" dedi.

'ALKOLDEN DAHA ZARARLI'

"Kalbe çok ciddi zararları var. Alkol gibi, hatta ondan daha hızlı bir şekilde karaciğerin yağlanmasına sebep olur" diyen Karatay, "Sinir sistemine alkolden daha fazla zarar verir. Sindirim sistemini de allak bullak eder. Vücut direncini sıfıra indirir, sonra türlü türlü hastalıkların meydana gelmesi kaçınılmazdır" ifadelerini kullandı.

ENERJİ İÇECEKLERİNİN ZARARLARI



Fazla tüketilmesi kafein zehirlenmelerine yol açabilir.

İçeriğindeki yüksek kafein oranı nedeniyle bağımlılıklara neden olup vücudun dengesini bozabilir.

İçeriğinde aşırı şeker barındırdığı için vücudun aşırı su kaybetmesine neden olabilir.

Hamileliğin ilk aylarında tüketilen enerji içecekleri vücuda alınan aşırı dozda kafeinden dolayı düşüğe neden olabilir.



Kalp hastalıklarını içeriğindeki maddelerden dolayı tetikleyerek beklenmedik kalp krizlerine yol açabilir.

Enerji içecekleri, alkol ve ilaç ile birlikte kullanıldığında ciddi klinik sorunlara yol açabilir. Alkol ya da ilaçla tüketilen enerji içecekleri hızlı kalp atışı, çarpıntı, mide ağrısı ve kan basıncı yükselmesi gibi bazı yan etkiler meydana getirir.

Alkol ile tüketildiğinde tolere edici bir özellik göstererek alkol zehirlenmelerine yol açabilir.

Özellikle orta yaşlı kişilerin ve yaşlıların enerji içeceklerini alkol ile birlikte tüketmeleri ani kalp krizlerine yol açabilir.

- ENERJİ İÇECEKLERİ ZARARLARI -

Enerji içecekleri, içerdikleri maddeler nedeniyle sağlık açısından birçok zarara neden olabilir. Bu zararlar şu şekilde sıralanabilir:

- Yüksek miktarda kafein içermesi nedeniyle kalp çarpıntısı, yüksek tansiyon gibi kalp ve damar hastalıklarına yol açabilir.

- Şeker ve yapay tatlandırıcılar içermesi nedeniyle diyabet, obezite gibi metabolik hastalıkların oluşumuna katkıda bulunabilir.

- B vitaminlerinin yüksek dozda alınması nedeniyle sinirlilik, huzursuzluk, uyku bozuklukları gibi rahatsızlıklara sebep olabilir.

- Taurin, ginseng, guarana gibi maddelerin yüksek dozda alınması nedeniyle böbrek yetmezliği, sinir sistemi ve kalp rahatsızlıkları görülebilir.

Bu nedenlerden dolayı enerji içeceklerinin tüketimi sınırlandırılmalı ve mümkünse uzak durulmalıdır. Sağlıklı bir yaşam için dengeli ve düzenli beslenme, yeterli uyku ve egzersiz önemlidir.