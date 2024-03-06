Bahar dizisinin final tarihi... Show TV dizisiyle ilgili üzen iddia

Gercekgundem.com'un edindiği bilgilere göre; Demet Evgar'ın başrol oyuncusu olduğu Bahar dizisi, izlenme rekorları kırarak büyük bir başarı elde etti. Ancak, dizinin hayranları için üzücü bir haberimiz var. Show TV'de yayımlanan dizi, 11 bölüm sonra sezon finali yapacak. Yeni bölümler ise Eylül ayında ekranda olacak. Bu süre zarfında izleyiciler, Bahar dizisinin heyecan dolu finaline kadar sabırsızlıkla bekleyecekler. Dizinin sezon finali öncesinde yaşanacak gelişmeler ve final bölümüyle ilgili merak edilen her şey önümüzdeki 10 bölümde belli olacak.

REYTİNGLERE YİNE DAMGA VURDU

Bahar dizisi dün akşama yine damga vurmayı başardı ve reytinglerde zirveye oturdu. Birsen Altuntaş'ın derlediği bilgilere göre; Demet Evgar’lı “Bahar” dizisi haftanın en çok izlenen dizisi olmaya devam ediyor. Kızılcık Şerbeti ve İnci Taneleri’nin rekorlarını elinden alan dizi “Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?” ABC1’de 13.36 reyting ve 29.66 izlenme payı, AB grubunda 12.54 reyting 31.76 izlenme payı, Total’de ise 9.32 reyting ve 22.29 izlenme payıyla seyircisini artırarak zirvedeki yerini korudu. Sosyal medyada da büyük ilgi gören Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt’un üstlendiği, Ayça Üzüm’ün yazdığı dizinin #Bahar etiketi ile 10 saat 30 dakika, #Timur etiketi 7 saat 5 dakika, #Tümör etiketi ise 4 saat 30 dakika, Seren 8 saat 15 dakika, Parla 4 saat 10 dakika, Aziz Uras 3 saat 20 dakika, Rengin 1 saat 50 dakika TT’de kaldı.

Dizide Demet Evgar’a Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan eşlik ediyor.