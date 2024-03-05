Ay çekirdeği mi yoksa kabak çekirdeği mi? Hangisi daha faydalı belli oldu...

Çekirdekler, sağlığımız için birçok fayda sağlar. Özellikle kabak çekirdeği, ayçekirdeği ve badem gibi çeşitli çekirdekler, vücudumuz için önemli besin maddeleri içerir. Bu besin maddeleri arasında protein, lif, vitaminler ve mineraller bulunur. Ayrıca çekirdekler, kalp sağlığını destekleyen sağlıklı yağ asitleri içerir.

Araştırmalar, çekirdek tüketiminin kolesterol seviyelerini düşürebileceğini ve kalp hastalığı riskini azaltabileceğini göstermektedir. Ayrıca çekirdeklerin antioksidan özellikleri sayesinde vücudu serbest radikallerden koruyarak kanser riskini azaltabilir.

HANGİ ÇEKİRDEK DAHA FAYDALI?

medyatava.com sitesinde yer alan içerikte; Ay çekirdeği ve kabak çekirdeği karşılaştırması yapıldı.

Ay çekirdeği ve kabak çekirdeği, besin değeri yüksek ve sağlığa birçok fayda sağlayan iki önemli besindir. Her ikisi de vücut için önemli vitamin, mineraller ve sağlıklı yağlar içerir. Ay çekirdeği, özellikle E vitamini, selenyum ve magnezyum açısından zengindir.

Bu besin maddeleri, antioksidan aktivite, bağışıklık sistemi güçlendirmesi ve kas fonksiyonlarını destekleme gibi sağlık yararlarına katkıda bulunur. Ayrıca ay çekirdeğinin içeriğinde bulunan linoleik asit, kalp sağlığını olumlu yönde etkiler.

Kabak çekirdeği de magnezyum, çinko, demir ve fosfor gibi önemli mineralleri içerir. Aynı zamanda, kabak çekirdeği içeriğindeki çinko, bağışıklık sisteminin güçlendirir.

Kabak çekirdeğinde %15 daha yüksek oranda protein bulunur. Lif oranları karşılaştırıldığında ise kabak çekirdeği, iki kat daha lifli bir yapıya sahiptir.

Ay çekirdeğinde yüksek oranda B6 vitamini bulunurken, kabak çekirdeği yüksek oranda fosfor ve demir içerir. Aynı zamanda her iki besin de yüksek oranda çinko içerir. Ayrıca kabak çekirdeğinin içeriğinde ay çekirdeğine göre daha az yağ bulunur.

ÇEKİRDEĞİN VÜCUDA SAĞLADIĞI 10 FAYDA

1. Omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olmaları, kalp sağlığını destekler.

2. Lif içeriği sayesinde sindirim sistemi sağlığını destekler.

3. Antioksidan özellikleri sayesinde hücreleri korur ve yaşlanmayı geciktirir.

4. Protein ve amino asit içeriği ile kas ve dokuların onarımını destekler.

5. E vitamini içeriği sayesinde cilt sağlığını korur ve güzelleştirir.

6. Kan şekerini dengeleyerek diyabet riskini azaltır.

7. Kolesterol seviyelerini düzenleyerek kalp-damar sağlığını korur.

8. İçerdikleri mineraller sayesinde kemik sağlığını destekler.

9. İçerdiği magnezyum sayesinde sinir sistemi sağlığını korur.

10. Tokluk hissi vererek kilo kontrolüne yardımcı olur.