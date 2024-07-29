Aylar Geçse Bile Bozulmuyor! Soğanları Mutlaka Böyle Saklayın

Ekonomik olması amacıyla çuvallarla satın alınan soğanlar, uzun süre kullanılmamaları durumunda bozulabiliyor. Gıda uzmanları, soğanın aylarca bozulmaması için uygulanması gereken adımları tek tek sıraladı.

Aylar Geçse Bile Bozulmuyor! Soğanları Mutlaka Böyle Saklayın

Soğan, yüzyıllardır sağlığımız için önemli bir sebze olarak bilinir. Güçlü antioksidan özellikleri sayesinde bağışıklık sistemimizi destekler ve kış aylarında soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklara karşı koruma sağlar. Ayrıca etkili bir balgam söktürücü olan soğan, kalp sağlığını da olumlu yönde etkiler.

Soğanları bozulmadan uzun süre saklamanın yollarını öğrenmek için yapılan bir araştırma şu yöntemleri öneriyor:

Aylar Geçse Bile Bozulmuyor! Soğanları Mutlaka Böyle Saklayın - Resim : 1

1. Tepsiye Serme

Yeni aldığınız soğanları saklamadan önce, onları geniş bir tepsiye dizip güneşli bir yerde 1-2 gün bekletin. Bu işlem, soğanların filizlenmesine neden olacak nemi giderecek ve uzun süre taze kalmalarını sağlayacaktır.

2. Kuru ve Karanlık Bir Ortamda Saklama

Soğanlarınızı uzun süre taze tutmak için, nem ve güneş ışığından uzak bir yer seçin. Kuru ve karanlık bir ortamda saklamak, soğanların filizlenmesini engelleyerek ömürlerini uzatır.

3. Hava Alan Kaplar Kullanma

Soğanların filizlenmesini önlemek için, saklama kaplarının da önemli olduğunu unutmayın. Naylon torbalar yerine, soğanları çuval, file, bez torba, kese kağıdı, sepet veya delikli kutular gibi hava alabilen kaplarda saklamaya özen gösterin.

Aylar Geçse Bile Bozulmuyor! Soğanları Mutlaka Böyle Saklayın - Resim : 2

4. Buzdolabında Saklamaktan Kaçının

Buzdolabı içindeki nem ve asitler soğanların filizlenmesine neden olabilir. Bu nedenle soğanları buzdolabında saklamak, onların tazeliğini korumak için uygun bir yöntem değildir.

5. İhtiyaç Kadar Alın

Tüm yiyeceklerde olduğu gibi, soğanlarda da en iyi yöntem ihtiyaç kadarını almak olacaktır. Böylece, hem tazeliği korur hem de israfı önlersiniz. Soğanlarınızı ihtiyacınız kadar alarak, daha lezzetli ve taze bir şekilde tüketebilirsiniz.

Türkiye'deki En İyi İlçelerden Biriymiş! Gidenler Bu İlçeden Geri Dönmek İstemiyor Türkiye'deki En İyi İlçelerden Biriymiş! Gidenler Bu İlçeden Geri Dönmek İstemiyor
İbrahim Saraçoğlu Açıkladı : Yanıma Tek Bir Besin Alma Şansım Olsa, Onu Alırdım İbrahim Saraçoğlu Açıkladı : Yanıma Tek Bir Besin Alma Şansım Olsa, Onu Alırdım
Tatilde Berbere Gidenlere Çıkan Fiyat Beyinleri Yakacak Tatilde Berbere Gidenlere Çıkan Fiyat Beyinleri Yakacak
İstanbul'a En Yakın Tatil Cenneti : Birçok Tatil Bölgesine Göre Çok Ucuz... İstanbul'a En Yakın Tatil Cenneti : Birçok Tatil Bölgesine Göre Çok Ucuz...
ÇOK OKUNANLAR
Kalamış Yat Limanı'nı Kaptıran Koç Holding'den Dev Adım: Parayı Oraya Yatıracaklar Kalamış Yat Limanı'nı Kaptıran Koç Holding'den Dev Adım: Parayı Oraya Yatıracaklar
Yoğurdun İçine Bir Tutam Ekleyin: Terleme Sorununu Çözüyor, Vücuttaki İltihap ve Ödemi Kovuyor Yoğurdun İçine Bir Tutam Ekleyin: Terleme Sorununu Çözüyor, Vücuttaki İltihap ve Ödemi Kovuyor
Demirören’den CNN Türk’ün Netanyahu Yayınını Eleştiren Habere Erişim Engeli O Yayın Sonrası Demirören Ailesi Mahkemeye Koştu!
10 Yıldır Komadaydı! Ünlü Oyuncu Kenan Işık Hayatını Kaybetti Ünlü Oyuncu Kenan Işık Hayatını Kaybetti
Mansur Yavaş'tan İktidara 'SGK Borcu' Tepkisi: 'Yönetemiyorsunuz, Suçu Başka Yerlere Atıyorsunuz' 'Müflis Tüccar Gibi Eski Defterleri Karıştırıyorsunuz'