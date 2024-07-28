Tatilde Berbere Gidenlere Çıkan Fiyat Beyinleri Yakacak

Enflasyonun hızla yükselişi ile mekanlarda gelen yüksek hesaplar vatandaşları isyan noktasına getirdi.

Özellikle tatil bölgelerinde bir adet lahmacunun 700 TL’ye satıldığına dair bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı paylaşım uzun süre gündem oldu.

İKİ KİŞİLİK YEMEĞE 168 BİN TL

Öte yandan bir bürokratın yine tatil bölgesinde iki kişilik bir yemeğe ödediği iddia edilen 168 bin TL’lik fatura da olmaz bu kadar dedirtti.

BİR TRAŞ 2 BİN TL

Yemek adisyonları konuşulmaya devam ederken gazeteci Uğur Dündar sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Dündar'ın paylaşımında, turizm bölgesinde saç sakal ücretinin 2 bin lira olduğu belirtildi. Dündar konuyla ilgili paylaşımı şöyle:

"Çeşme-Alaçatı'da saç sakal traşını 2 bin liraya yapan berber-kuaför var!

Yanlış okumadınız, saç-sakal kesimi 2 bin TL!..

Artık bu enflâsyonla izah edilebilir bir durum olmaktan çıktı, şuursuzca sürdürülen furyaya dönüştü!.."

Kaynak: Gerçek Gündem