Aşure pişirmek sanıldığı kadar zor değildir. Kıvamının şaşmaması için 1 kaşık tencereye ekleyin...

Aşure, Türk mutfağının vazgeçilmez tatlarından biridir. Özellikle Muharrem ayında yapılan aşure, birçok kişi tarafından sevilerek tüketilir. Ancak aşure yaparken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları vardır. Bu içeriğimizde sizlerle aşure yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiğini paylaşacağız.

1. Malzemelerin Kalitesine Dikkat Edin

Aşure yaparken kullanacağınız malzemelerin kalitesi oldukça önemlidir. Özellikle kuruyemişlerin tazeliği ve lezzeti, aşurenizin tadını doğrudan etkileyecektir. Bu nedenle, malzemelerinizi özenle seçmelisiniz.

2. Aşurelik Buğdayı İyi Pişirin

Aşure yaparken kullanacağınız buğdayın iyi pişmesi önemlidir. Buğdayın pişmesi için yeterince su eklemeli ve orta ateşte pişirmelisiniz. Buğdayın pişip pişmediğini kontrol etmek için, ara sıra birkaç tanesini alıp ezerek kontrol edebilirsiniz.

3. Şeker Miktarını Doğru Ayarlayın

Aşure yaparken şeker miktarını doğru ayarlamak, tat dengesini sağlamak açısından önemlidir. Şeker miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ancak genel olarak, 1 su bardağı aşure için 1 su bardağı şeker yeterli olacaktır.

4. Baharatları Dozunda Kullanın

Aşure yaparken baharatları kullanmak, lezzetini artırmak açısından önemlidir. Ancak baharatları dozunda kullanmak da önemlidir. Özellikle tarçın ve karanfil gibi baharatları aşırı kullanmak, aşurenizin tadını bozabilir.

5. Aşureyi Dinlendirin

Aşureyi pişirdikten sonra, en az 2 saat boyunca dinlendirmelisiniz. Bu sayede aşurenin lezzeti daha da artacak ve malzemeler birbirine daha iyi karışacaktır.

AŞURENİN TARİFİ NASILDIR?

Aşure Tarifi Malzemeler:

500 gr aşurelik buğday (3 su bardağı)

Yarım çay bardağı pirinç

1 su bardağı nohut

1 su bardağı kuru fasulye

200 g kuru kayısı

200 g kuru üzüm

1 su bardağı fındık

3 lt su buğdayı haşlamak için

4 lt sıcak su

2 su bardağı süt

4 su bardağı toz şeker

Çeyrek çay kaşığı tuz

Çeyrek çay kaşığı karabiber

Yarım çay bardağı karanfil suyu

Üzeri İçin;

25 g fındık

25 g kuş üzümü

100 g ceviz

1 adet nar

Tarçın



Aşure Yapılışı:

Bir gece önceden ıslattığınız nohut ve fasulyeyi, ayrı ayrı haşlayın.

Buğdayı yıkayıp, tencereye alın.

Üzerine kaynar su ekleyip 10 dakika kaynatın.

Çıkan sarı suyunu, süzün.

Aynı işlemi bir kez daha yaparak, suyunu süzün.

Daha sonra üzerine 3 litre kadar kaynar su ekleyin.

50 dakika kadar buğdayı kaynatın.

Yumuşayan buğdaya pişmiş nohut, fasulye, küçük doğranmış kayısı, kuru üzüm, yıkanmış pirinç ekleyerek, 15 dakika kadar kaynatın.

Sıcak süt, şeker, tuz, karabiber, fındık, karanfil suyunu da ekleyin.

15 dakika daha kaynatın.

Arada gerektikçe, sıcak su eklemeyi ihmal etmeyin.

Tek tek, cam kaselere bölüştürün.

Aşureleriniz ılınınca, üzerini fındık, ceviz, fıstık, kuş üzümü, kuru üzüm ve nar taneleri ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun…

kaynak: haberturk.com

derleme: gercekgundem.com

fotoğraflar: youtube.com