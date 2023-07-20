Eskiler köy yoğurdunu yaparken bu tekniği uygularmış. Taş gibi yoğurt mayalama tekniği

Yoğurt, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Özellikle köy yoğurdu, kıvamı ve tadıyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakır. Peki, köy yoğurdunu evde nasıl yapabilirsiniz? İşte köy yoğurdu yapmanın püf noktaları:

1. Sütün Kalitesi Önemlidir

Yoğurdun kalitesi, kullanılan sütün kalitesiyle doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle, köy yoğurdu yaparken sütünüzü dikkatli seçmelisiniz. Taze ve doğal sütler, daha lezzetli yoğurtlar elde etmenizi sağlar.

2. Sütü Kaynatın

Sütü kaynatmak, yoğurdunuzun kıvamını belirleyen önemli bir adımdır. Sütü kaynatırken, sürekli karıştırarak kaynatın ve sütün üzerinde oluşan kabarcıkları alın.

3. Sütü Soğutun

Sütü kaynattıktan sonra, ılık bir hale gelene kadar soğutun. Sütün sıcaklığı yoğurt mayası için uygun olmalıdır. Aksi takdirde yoğurt mayası çalışmayabilir.

4. Yoğurt Mayası Ekleyin

Köy yoğurdunu yapmak için yoğurt mayasına ihtiyacınız vardır. Yoğurt mayasını, sütün içine ekleyin ve homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın.

5. Yoğurt Kabı Seçimi

Yoğurdunuzun kıvamını belirleyen bir diğer faktör de yoğurt kabıdır. Yoğurt kabınızın kapaklı ve sıcak tutabilen bir kap olmasına dikkat edin. Bu sayede yoğurdunuz daha iyi mayalanacak ve kıvamı daha iyi olacaktır.

6. Yoğurdu Mayalandırın

Yoğurt kabına döktüğünüz sütü, kapaklı bir şekilde bekletin. Yoğurdun mayalanma süresi, sıcaklığa bağlı olarak değişebilir. Ortalama olarak 6-8 saat arasında mayalanma süresi yeterli olacaktır.

7. Yoğurdu Saklayın

Yoğurdunuzu mayaladıktan sonra, buzdolabında saklayabilirsiniz. Buzdolabında sakladığınız yoğurdunuz, daha uzun süre taze kalacaktır.

PEKİ KÖY YOĞURDUNUN TARİFİ NASILDIR?

YOĞURT TARİFİ

Malzemeler:

1 litre süt

1 yemek kaşığı yoğurt

1 tutam şeker

1 tutam tuz

Nasıl yapılır?

Öncelikle süt tencerenin ağzı açık vaziyette orta ateşte kaynatılır, kaynama başlayınca kısık ateşte 10-15 dakika daha kaynatılır. Kaynayan süt hafif el yakacak dereceye kadar soğutulur. Bir kase içerisine maya olarak kullanılacak ve tercihen suyu alınmış damızlık yoğurt konur ve üzerine şeker ve tuz atılıp iyice karıştırılır. Kaynayıp biraz soğumuş süt ile maya için hazırladığımız karışım çırpılır. Ve ardından tüm malzeme süte eklenir. Yoğurdun mayalandığı tencerenin ağzı hava almayacak şekilde kenarlarından sıkıca kapatılır. Çift kat bez ile sarmanızı öneririz. Tencere tamamen bezin içinde kalmalıdır. 4 saat sonra tencerenin üzeri açılıp kontrol edilir ve bir sorun yoksa hemen buzdolabına kaldırılır ve yaklaşık bir gün dinlendirilir. Ayrıca mayalanma süresinde yazın 5 saati geçirmeyin. Kışın 6 saat idealdir. Buzdolabında bir gün dinlenmesi, olgunlaşması ve suyunu çekmesi gerekmektedir. Afiyet olsun...