‘Göbeğim var’ diyen minibüs şoförü cezadan kaçamadı

İstanbul’da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kadıköy’de minibüslere yönelik denetim gerçekleştirdi. Göbeği olduğu gerekçesiyle emniyet kemeri takamadığını belirten sürücüye para cezası uygulandı.

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İstanbul’da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kadıköy’de minibüslere yönelik denetim gerçekleştirdi. Yolcu gibi minibüslere binen sivil trafik ekipleri, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde yapılan denetimlerde fazla yolcu alan, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan, emniyet kemeri takmayan ve kırmızı ışık ihlali yapan şoförlere ceza yazdı.

‘Göbeğim var’

Denetimler esnasında emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle durdurulan minibüs şoförü Salih Özdemir, göbeği olduğu gerekçesiyle emniyet kemeri takamadığını belirtti. Sürücüye 436 Lira para cezası kesildi Denetimlerde 4 sürücüye toplamda 4 bin 939 Lira para cezası uygulandı.

Ceza yiyen minibüs şoförü Salih Özdemir, “Göbeğim olduğu için emniyet kemeri yetişmedi, ceza yedim. Normalde memur arkadaşları görünce kemer takıyorum” dedi. 
 

Kaynak: İHA

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