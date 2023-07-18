Mevlana bunu içmeden uyumazmış! İşte İbn-i Sina'nın müthiş faydaları bulunan Sirkencübin şerbeti

İbn-i Sina'nın tavsiye ettiği, sağlık deposu Sirkencübin şerbeti, öyle faydalara sahip ki bu zamana kadar bu şerbeti nasıl içmedik diyeceksiniz. İşte Sirkencübin şerbeti tarifiyle ilgili bilgiler.

Mevlana bunu içmeden uyumazmış! İşte İbn-i Sina'nın müthiş faydaları bulunan Sirkencübin şerbeti

Mevlana Celaleddin Rumi'nin en sevdiği içeceklerden biri olan ve İbn-i Sina'nın da önerdiği Sirkencübin şerbeti, öyle faydalara sahip ki anlattıktan sonra artık siz de hayatınızdan eksik etmeyeceksiniz.

SİRKENCÜBİN ŞERBETİ TARİFİ


Gerekli malzemeler:

1 litre su
1 su bardağı elma sirkesi
3 yemek kaşığı çiçek balı
Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra 1-2 saat bekleyin ve günde 1 bardak tüketin.

SİRKENCÜBİN ŞERBETİ FAYDALARI


Sirkencübin şerbeti, hazımsızlığa fayda sağlarken sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek oluyor. Kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olurken, bu sayede tokluk hissinin daha uzun süre devam etmesini destekliyor. Böylece uzun süre tok kalabildiğiniz gibi daha kolay kilo verebilirsiniz. Antioksidan özelliği da bulunan bu şerbet, vücudun temizlenmesine yardımcı olurken, detoks etkisi de oluşturduğu için çokça tercih ediliyor. Düzenli olarak tüketirseniz yüksek tansiyonu dengelerken, kalıcı olarak da denge sağlamaya fırsat tanıyor.

Yeni Akit'in haberine göre bir şerbetin birçok faydası daha bulunuyor. Eklem ağrılarını önler ve tedavi eder. Bu yüzden artriti olan kişilere önerilir.

Mide yanması ve karın ağrısına karşı etkili bir toniktir.

Sindirime iyi gelir, bağırsak hareketlerini dengeler ve kabızlıkla savaşır.

Kolesterol seviyelerini dengeler, yüksek tansiyonu önler.

Mevlana bunu içmeden uyumazmış! İşte İbn-i Sina'nın müthiş faydaları bulunan Sirkencübin şerbeti - Resim : 1

Kilo vermeye yardımcı olur.

Boğaz ağrısı ve solunum yolu problemleri için en etkili tedavilerden birisidir.

Enerji verir.

Serbest radikallerle savaşma özelliği sayesinde cildinize iyi gelir.

Ağız kokusunu yok eder.

Enflamasyonu azaltır.

"Modern yaşam" hastalığına karşı

Günümüzün "modern yaşam tarzı" bedeninizin sürekli strese ve fazla miktarda yağ ve şeker içeren yiyeceklerden dolayı yüksek asiditeye maruz kalmasına sebep oluyor. Yani resmen artık "hastalık" kategorisinde!..

Bu "modern yaşam tarzı" bedeninizin pH dengesini bozup, mide yanmasına sebep olur. Ayrıca çeşitli enfeksiyon ve hastalıklara zemin hazırlar.

"Sirkencübîn"i sabah kahvaltıdan ve herhangi bir fiziksel aktivite yapmadan önce içmelisiniz. Böylece hem pH dengenizi düzenler hem de daha enerjik olmanızı sağlar.

Bu ana etkisi sayesinde bal ve elma sirkesi karışımı bedeninizin kendisini koruma becerisini arttıran en iyi alternatif tedavilerden birisidir.

derleme: gercekgundem.com

Mevlana bunu içmeden uyumazmış! İşte İbn-i Sina'nın müthiş faydaları bulunan Sirkencübin şerbeti Mevlana bunu içmeden uyumazmış! İşte İbn-i Sina'nın müthiş faydaları bulunan Sirkencübin şerbeti
Herkesin afiyetle yiyeceği kurabiye... Islak kurabiye tarifinin püf noktası ve tüm detayları... Herkesin afiyetle yiyeceği kurabiye... Islak kurabiye tarifinin püf noktası ve tüm detayları...
Yüzdeki lekeleri ilk kullanımda bile yok ediyor: Nohudun içine 3 malzeme ekleyip karıştırın ve... Yüzdeki lekeleri ilk kullanımda bile yok ediyor: Nohudun içine 3 malzeme ekleyip karıştırın ve...
Mangal yaparken bilmeniz gereken püf noktalar. Etin çok daha lezzetli olmasını sağlıyor Mangal yaparken bilmeniz gereken püf noktalar. Etin çok daha lezzetli olmasını sağlıyor
ÇOK OKUNANLAR
Ona sakın sırrınızı vermeyin: Dedikoduyu en çok seven burç açıklandı Dedikoduyu en çok seven burç açıklandı
Ekonomik kriz derinleşti, ünlü bankadan yeni dolar/TL tahmini geldi! Ünlü bankadan yeni dolar/TL tahmini!
Yeni zamlar kapıda: İki vergide daha artış bekleniyor İki vergide daha artış bekleniyor
Ebrar Karakurt'u kutlayan Özgür Demirtaş, o yorumu böyle yanıtladı Ebrar Karakurt'u kutlayan Özgür Demirtaş, o yorumu böyle yanıtladı
Memur ve emekli için maaş farkı ödemesi tarihi belli oldu: İşte ödeme takvimi Memur ve emekli için maaş farkı ödemesi tarihi belli oldu: İşte ödeme takvimi