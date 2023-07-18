Mevlana bunu içmeden uyumazmış! İşte İbn-i Sina'nın müthiş faydaları bulunan Sirkencübin şerbeti

Mevlana Celaleddin Rumi'nin en sevdiği içeceklerden biri olan ve İbn-i Sina'nın da önerdiği Sirkencübin şerbeti, öyle faydalara sahip ki anlattıktan sonra artık siz de hayatınızdan eksik etmeyeceksiniz.

SİRKENCÜBİN ŞERBETİ TARİFİ



Gerekli malzemeler:

1 litre su

1 su bardağı elma sirkesi

3 yemek kaşığı çiçek balı

Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra 1-2 saat bekleyin ve günde 1 bardak tüketin.

SİRKENCÜBİN ŞERBETİ FAYDALARI



Sirkencübin şerbeti, hazımsızlığa fayda sağlarken sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek oluyor. Kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olurken, bu sayede tokluk hissinin daha uzun süre devam etmesini destekliyor. Böylece uzun süre tok kalabildiğiniz gibi daha kolay kilo verebilirsiniz. Antioksidan özelliği da bulunan bu şerbet, vücudun temizlenmesine yardımcı olurken, detoks etkisi de oluşturduğu için çokça tercih ediliyor. Düzenli olarak tüketirseniz yüksek tansiyonu dengelerken, kalıcı olarak da denge sağlamaya fırsat tanıyor.

Yeni Akit'in haberine göre bir şerbetin birçok faydası daha bulunuyor. Eklem ağrılarını önler ve tedavi eder. Bu yüzden artriti olan kişilere önerilir.

Mide yanması ve karın ağrısına karşı etkili bir toniktir.

Sindirime iyi gelir, bağırsak hareketlerini dengeler ve kabızlıkla savaşır.

Kolesterol seviyelerini dengeler, yüksek tansiyonu önler.

Kilo vermeye yardımcı olur.

Boğaz ağrısı ve solunum yolu problemleri için en etkili tedavilerden birisidir.

Enerji verir.

Serbest radikallerle savaşma özelliği sayesinde cildinize iyi gelir.

Ağız kokusunu yok eder.

Enflamasyonu azaltır.

"Modern yaşam" hastalığına karşı

Günümüzün "modern yaşam tarzı" bedeninizin sürekli strese ve fazla miktarda yağ ve şeker içeren yiyeceklerden dolayı yüksek asiditeye maruz kalmasına sebep oluyor. Yani resmen artık "hastalık" kategorisinde!..

Bu "modern yaşam tarzı" bedeninizin pH dengesini bozup, mide yanmasına sebep olur. Ayrıca çeşitli enfeksiyon ve hastalıklara zemin hazırlar.

"Sirkencübîn"i sabah kahvaltıdan ve herhangi bir fiziksel aktivite yapmadan önce içmelisiniz. Böylece hem pH dengenizi düzenler hem de daha enerjik olmanızı sağlar.

Bu ana etkisi sayesinde bal ve elma sirkesi karışımı bedeninizin kendisini koruma becerisini arttıran en iyi alternatif tedavilerden birisidir.

derleme: gercekgundem.com