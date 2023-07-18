Yüzdeki lekeleri ilk kullanımda bile yok ediyor: Nohudun içine 3 malzeme ekleyip karıştırın ve...

Ciltteki lekeler, birçok kişinin karşılaştığı bir sorundur. Bu lekelerin nedeni çeşitli faktörlere bağlı olabilir; güneş ışınları, yaşlanma, hormonal değişimler gibi. Ancak, ciltteki lekeler için doğal bir çözüm arayanlar için nohut oldukça etkili bir seçenek olabilir.

Nohut, içerdiği besin değerleri ve antioksidanlar sayesinde cildi besleyen ve onaran bir gıdadır. Ayrıca, içerdiği C vitamini sayesinde ciltteki lekelerin azalmasına yardımcı olur. Nohutun ciltteki lekelere olan etkisi, düzenli tüketildiğinde daha belirgin hale gelir.

haberciniz.biz sitesinde aktarılanlara göre; Yüzdeki lekeler çok rahatsız edici olabilir. Hatta öyle ki bu lekeler nedeniyle özgüven düşüklüğü yaşarız. İşte bu durumlardan kurtulmak için yapabileceğiniz harika bir karışımı sizinle buluşturuyoruz.

Bu karışımı mutlaka gece yapmalısınız. İçerisinde limon olduğu için gündüz yapmanız pek önerilmez. Cildinizde kızarıklık yapabilir. O nedenle gece yaparak, en etkili sonucu alabilirsiniz.

NOHUDUN İÇİNE 3 MALZEME EKLEYİP CİLDİNİZİ CAM GİBİ YAPIN

Gerekli malzemeler:

1 avuç nohut

1 yemek kaşığı mısır nişastası

1 tatlı kaşığı süt tozu

1 yemek kaşığı limon suyu

Yapımı:

1 avuç kuru nohudu ılık suda bir gece bekletin.

Sonrasında ertesi gün yumuşuyor. Sonrasında suyuyla birlikte nohutları bir blender yardımıyla pürüzsüz kıvama gelene kadar çektirin.

Bu karışımdan 2 yemek kaşığı kadar alıp bir başka kaseye ekleyin.

Bu kasenin içine 1 yemek kaşığı mısır nişastası koyup iyice karıştırın.

Üzerine 1 tatlı kaşığı süt tozu da ekleyip karıştırın.

1 yemek kaşığı limon suyunu da karışıma ilave edin.

Posta'nın haberine göre, cilt temizliği yaparken de bazı hatalara dikkat etmek gerekiyor. Bu hata cildin doğal dokusuna zarar veriyor, nem dengesini bozuyor, kızarıklık ve tahrişe sebep oluyor. Tek başına su ile cildinizi temizlemeye çalışmak doğru olmaz. Cildinizi temizlerken cilt tipinize uygun jel ya da köpük kullanmalısınız. Cildinizi yağdan arındıran ve gözenek temizleyici özelliği olan jelleri tercih etmek doğru olabilir.

Sabah ve akşam günde iki kez jel ya da köpük yardımıyla cildinizi arındırdığınızda daha ferah ve aydınlık bir cilde kavuşabilirsiniz. Cilt temizliği yaparken yapılan en büyük hatalardan bile yüzünüze çok sert davranmak olabilir.