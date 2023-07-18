Görmezden gelmeyin! Davetiye çıkarıyorlar! Bahçenize yılanları mıknatıs gibi çeken 5 şey

haberciniz sitesinde aktarılanlara göre; İster göz alıcı bitkiler ve çalılar, ister güzel bir dekor olsun bahçenizde birçok şey bulunur. Ancak bu öğeler, ne yazık ki yılanlar için çok çekici olabilir Dikkat etmeniz gereken şeyleri açıklıyoruz. Çünkü yaz aylarının gelişiyle beraber yılanlar da artık ortalığa çıkmaya başladı. Bazı etkenler var ki onlar yılanları evinize mıknatıs gibi çekiyor.

BAHÇENİZE YILANLARI MIKNATIS GİBİ ÇEKEN 5 ŞEY

1- Odun yığınları

Kışa hazırlık olsun diye bahçenin bir kenarına yığdığınız odun yığınları, yılanlara davetiye çıkarır. Bu odunlar, yılanlar için çekici bir saklanma alanıdır. Karanlık ve boşluklu olduğu için bu alana rahatlıkla gizlenebilirler. Bu odunları illa saklayacaksanız kapalı bir yerde ya da yerden yüksekte saklamalısınız.

2- Bahçe hortumu

Bahçeyi sulamak için kullandığımız bahçe hortumu çiçeklerinizin açması ve çimlerinizin yeşil kalması için çok önemli biliyoruz. Ancak bunlar yılanlara davetiye çıkarır. Yılanlar hortumun iç tarafına çöreklenebilir. Aynı zamanda hortumdan sızan su da onları çekebilir. Hortumları yerde bırakmak yerine yerden uzak tutabileceğiniz bir aparatla duvara koyabilirsiniz. Aynı zamanda hortumu kullandıktan sonra sızdırmamasına da mutlaka özen göstermelisiniz.

3- Taş duvarlar

Yılanlar için taş duvarlar harika bir serinleme ve saklanma alanıdır. Taş duvarlar delikli ve boşluklu olduğu için bu kısımlara mutlaka dikkat etmelisiniz. Çünkü istenmeyen bir durumla karşı karşıya kalma olasılığınız çok yüksek.

4- Yükseltilmiş sundurma

Bahçenin dışına taşan bir sundurma yaptıysanız çok dikkat etmelisiniz. Evinizin altındaki boşluklar, barınak sağladıkları, karanlık ve nemli oldukları için yılanların tercihidir. Bu tür alanlarda böcek bol bulunduğu için yılanlar da burayı bir avlanma yeri olarak görür. Hatta yuvalama yerleri oluştururlar. O yüzden bu tür yerleri mutlaka kapalı tutmalısınız.

5- Kemirgen

Bahçenizde çok fazla kemirgen hayvan varsa dikkat etmelisiniz. Fare, kirpi, kertenkele gibi sürüngenler, yılanlar için davetiye çıkarır. Bu yüzden belli aralıklarla bahçenizi ilaçlatmaya, böceklerden ve kemirgenlerden uzak tutmaya çalışmalısınız.

Hürriyet'in haberine göre, yılanların en sevdiği yiyecekleri de sizinle paylaşıyoruz. Yılanların yiyecekleri boyutlarına göre değişir. Büyük bir yılan türünde koyun, keçi, inek, ceylan gibi hayvanların yenmesi kolaydır. Kırsal ve yeşil bölgelerde yaşayan büyük yılanlar sürekli avlanmaya çıkmadığı için büyük hayvanları tercih etmesi normaldir.

Yılanlar ağızlarında yer alan zehirle yiyecekleri canlıyı felç etme özelliğine sahiptir. Bu nedenle bütün olarak yutulan hayvanın sindirimi sonradan gerçekleşir. Küçük canlılarda sindirim hızlı olduğu gibi büyük canlılarda yavaştır. Çok büyük canlıların sindirimi aylarca sürebileceği için yılanın yeniden yiyecek aramasına gerek kalmaz.