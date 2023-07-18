Elektrik süpürgesi iyi çekmiyorsa bu taktiği deneyin. Daha iyi çekecek ve evi daha temiz süpürecek

Elektrik süpürgesi, evlerimizde en sık kullandığımız temizlik araçlarından biridir. Ancak, düzenli olarak temizlenmediği takdirde, toz, kir ve diğer partiküllerin birikmesine neden olabilir. Bu da süpürgenin performansını düşürür ve hatta sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, elektrik süpürgesini düzenli olarak temizlemek önemlidir.

Elektrik süpürgesini temizlemenin birkaç yöntemi vardır. İşte size bazı öneriler:

1. Filtreleri Temizleyin



Elektrik süpürgeleri, hava filtreleri sayesinde toz ve kirleri yakalarlar. Ancak, filtreler zamanla tıkanabilir ve süpürgenin performansını düşürebilir. Bu nedenle, filtreleri düzenli olarak temizlemek gerekir. Filtrelerinizi çıkarın ve hafifçe fırçalayarak temizleyin. Bazı filtreler yıkanabilir, ancak bazıları yıkanmaya uygun değildir. Bu nedenle, filtrelerinizin ne tür olduğunu kontrol edin ve uygun şekilde temizleyin.

2. Toz Haznesini Boşaltın



Elektrik süpürgesi kullanımı sırasında toz haznesi zamanla dolacaktır. Bu nedenle, toz haznesini düzenli olarak boşaltmak gerekir. Toz haznesini çıkarın ve içindeki tozları bir torbaya boşaltın. Toz haznesi plastik ise, ılık su ve sabunla yıkayarak daha iyi bir temizlik sağlayabilirsiniz.

3. Hortumu Temizleyin



Süpürgenin hortumu da zamanla toz ve kir birikebilir. Hortumu çıkarın ve içindeki tozları çıkarmak için bir fırça veya bez kullanın. Hortumun içini de kontrol edin ve gerekirse temizleyin.

4. Fırçaları Temizleyin



Elektrik süpürgesi fırçaları da temizlenmeye ihtiyaç duyarlar. Fırçaları çıkarın ve fırça dişleri arasındaki tozları çıkarmak için bir fırça veya bez kullanın. Bazı fırçalar yıkanabilir, ancak bazıları yıkanmaya uygun değildir. Bu nedenle, fırçalarınızın ne tür olduğunu kontrol edin ve uygun şekilde temizleyin.

5. Varsa Su Filtresini Temizleyin



Bazı elektrik süpürgeleri su filtresi kullanır. Bu filtreler, havayı nemlendirerek tozu daha iyi yakalarlar. Ancak, su filtresi zamanla kireçlenir ve tıkanabilir. Bu nedenle, su filtresini düzenli olarak temizlemek gerekir. Su filtresini çıkarın ve ılık suyla yıkayın. Daha iyi bir temizlik için biraz sirke veya limon suyu ekleyebilirsiniz.

derleme: tgrthaber.com.tr