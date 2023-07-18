Lüks otellerdeki gibi lezzetli spagetti tarifi - Asla makarna kırılmıyor ve asla su çekmiyor

Spagetti, İtalyan mutfağından dünya mutfağına yayılmış bir makarna çeşidi olarak bilinmektedir. İnce uzun şeritler halindeki bu makarna türü, genellikle domates sosu, pesto sosu, kıymalı sos veya deniz ürünlü soslarla servis edilmektedir.

Spagetti kelimesi, İtalyanca "spago" kelimesinden türemiştir ve "ip" anlamına da gelmektedir. Bu isim, spagettinin ince ve uzun şeritler halinde olmasına da atıfta bulunur.

Spagetti, dünya genelinde popüler bir yiyecek olmasının yanı sıra, besleyici bir gıda kaynağı olarak bilinir. İçeriğinde bulunan karbonhidratlar, proteinler ve lifler, vücudumuz için gerekli olan enerjinin yanı sıra sağlıklı bir sindirim sistemi için önemlidir.

tgrthaber.com.tr sitesinde yer alan bir içerikte Spagetti yaparken herkesin işine yarayacak bir tarif paylaşıldı.

Spagetti, İtalyan mutfağının en sevilen ve en kolay yapılabilen yemeklerinden biridir. Yapımı dakikalar alır, damaklardaki lezzeti ise uzun süre kalır. Başta çocuklar olmak üzere yediden yetmişe herkesin severek tükettiği yemeklerdendir. Ancak her ne kadar kolay gibi görünse de bazı püf noktaları kaçırdığınızda spagetti spagetti olmaktan çıkar ve standart bir domatesli makarnaya dönüşür. Şimdi sizlere vereceğimiz tarifle lüks otellerdeki gibi orijinal spagettiyi evinizde yapabilirsiniz.

Yasemin.com sitesinde yer alan bir içerikte; Sos için ince kıyılmış soğanları zeytinyağında kavurun ve sarımsakları ilave edin. Salçayı da kavurun ve kabukları soyulmuş, çekirdekleri çıkarılıp küp doğranmış domatesleri de katarak kaynatmaya devam edin. Domatesler eriyip sos haline gelince içine ince kıyılmış taze soğanı ve fesleğeni, kekiği, defne yapraklarını da ilave ederek bir miktar daha kavurun. Defne yapraklarını pişince sostan çıkarmayı unutmayın. Sosu makarnanın üzerine gezdirin ve servis edin.

ORİJİNAL SPAGETTİ YAPARKEN AKLINIZDA BULUNSUN



1 paket spagetti

3 litre su

1 adet kuru soğan

2 çorba kaşığı zeytinyağı

2 diş dövülmüş sarımsak

600 gram domates

8 adet taze soğan

1 çorba kaşığı kuru fesleğen

2 yaprak defne

1 tatlı kaşığı kekik

1 çorba kaşığı domates salçası

Tuz

Karabiber

Kırmızı biber

1 adet kesme şeker

Spagetti yapımının adımları ise şöyle:



1. Spagettiyi bol suda haşlayın. Suyuna biraz tuz ve zeytinyağı ekleyin. Spagettiyi diri kalacak şekilde haşlamaya dikkat edin. Haşlanan spagettiyi süzün ve soğuk sudan geçirin.

2. Soğanı ve sarımsağı küçük küçük doğrayın. Bir tavada zeytinyağı kızdırın ve soğanı kavurmaya başlayın. Soğanlar yumuşayınca sarımsağı ekleyin ve biraz daha kavurun.

3. Kıymayı ekleyin ve kavurmaya devam edin. Kıyma suyunu salıp çekinceye kadar pişirin. Tuz, karabiber, kekik ve fesleğen ekleyin ve karıştırın.

4. Domates salçasını bir su bardağı suda eritin ve kıymalı harca ekleyin. Kaynamaya başlayınca altını kısın ve sos koyulaşıncaya kadar pişirin.

5. Spagettiyi servis tabağına alın ve üzerine sosu gezdirin. İsteğe göre rendelenmiş kaşar peyniri veya parmesan peyniri serpiştirin.

İTALYA USULÜ SPAGETTİ NASIL YAPILIR?



Spagetti kelimesi , uzun, ince şekline atıfta bulunan sicim anlamına gelen İtalyan spago'dan gelir. Bu günlerde denenmiş spagetti idare edilebilir uzunluklarda satılıyor, ancak geçmişte spagetti önemli ölçüde daha uzun süre uzatılıyordu ve bazı İtalyan aşçılar hala evde makarna hazırlarken bunu yapmayı tercih ediyor. Spagetti, İtalya'nın en ikonik makarna yemeklerinde kullanılır.

Büyük bir yapışmaz sos tenceresinde 1 yemek kaşığı zeytinyağını orta ateşte ısıtın. Kıymayı tencereye ufalayın (yaklaşık 1 inçlik parçalar). Kahverengi sığır eti, ara sıra karıştırarak ve karıştırırken sığır etini parçalayarak tamamen pişene kadar. Tencerede 1 yemek kaşığı yağ bırakarak kıymayı süzün. Kızarmış sığır etini bir mutfak robotuna koyun ve yaklaşık 10 - 15 saniye kadar ince bir şekilde öğütün ve bir kenara koyun.

Havuç ve soğanı ayrılmış yağda orta yüksek ateşte altın rengi olana kadar yaklaşık 4 dakika soteleyin ve sotelemenin son dakikasında sarımsağı ekleyin. Ateşten alın (bu, sıçramayı azaltacaktır) ve 2 kutu ezilmiş Roma domatesi, kalan 3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı, fesleğen, maydanoz, biberiye, kekik, kekik, mercanköşk, adaçayı, defne yaprağı, tuz, karabiber ve esmer dana etini ekleyin. Tencereyi düşük ısıya geri getirin ve ara sıra karıştırarak 5 - 8 saat (evet en az 5 saat) açıkta pişirin.

İstenirse et suyunu sosa ilave edin (yaklaşık 4 saatte sos oldukça kalın olacaktır, bu nedenle daha ince olmasını istiyorsanız sadece et suyunu istediğiniz kıvama getirin. Ayrıca, istediğiniz kalınlığa ulaştığında bir kapakla kapatabilirsiniz. daha fazla yoğunlaşmayı azaltın). Varsa fesleğen yaprak saplarını, defne yapraklarını çıkarın ve rendelenmiş peynirler ve istenirse ilave kıyılmış taze maydanoz veya fesleğen ile süslenmiş makarnanın üzerine sosu sıcak olarak servis edin.