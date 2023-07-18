En çekilmez burçlar. Onlarla anlaşmak ve yola çıkmak gerçekten çok imkansız

Astroloji, insanların hayatlarını etkileyen önemli bir faktör olarak bilinmektedir. Burçlar, insanların kişilik özelliklerini, hayatlarındaki deneyimleri ve hatta ilişkilerini de etkileyebilir. Ancak, bazı burçlar diğerlerine göre daha zorlu olabilmektedir.

Bu içerikte, en çekilmez 5 burcu ele alacağız.

halktv.com.tr sitesinde yer alan içerikte en çekilmez 5 burçla ilgili bilgiler paylaşıldı. İşte o burçlar.

KOÇ



Dünyanın en ideal insanı olduğuna inanan koç burçları, hiçbir konuda mütevazi değillerdir. Her zaman kavgaya hazırlardır ve ses tonları hep yüksektir.

Agresif tavırlarıyla ön plana çıkan koçlar, bir şeyin doğru olduğunu bilse bile sırf egosu yüzünden asla orta yolu bulmaz. Her zaman iğneleyecek bir durum bulmakta çok iyilerdir.

AKREP



Duygularını gizlemeyi bir marifet sanan akrep burçları, çok sevdiği insana bile sevgi göstermekten kaçınır.

Gaddar ve soğuk görünmek umurlarında bile değildir, canları nasıl istiyorsa öyle davranmaya devam ederler.

BALIK



Sadece kendi duygu ve düşüncelerine önem veren balık burçları, karşısındakini anlamak için mücadele etmez, kendi bildiğini dayatır.

Balıklar duygusal görünür ancak onların hassasiyet duyduğu tek konu yine kendi hisleridir. Bu nedenle drama yaratmaya da çok açıktırlar ve bencillikleriyle bilinirler.

BAŞAK



Her şeyi planlamayı seven başak burçları, akışa asla güvenmezler. Söyledikleri sözleri bile birkaç gün önceden kafalarında kurdukları olur. Bu nedenle bazı insanlar tarafından içten pazarlıklı bulunurlar.

YENGEÇ



Duygusallıklarıyla ön plana çıkan yengeçler, olayları abartmaya bayılırlar. Kendileri başka bir insanın nazını asla çekmez ancak herkes, onların nazını çeksin isterler.

Hiçbir şeyi beğenmeyen yengeç burçlarına yaranmak oldukça zordur.

Kendi potansiyellerine bakmadan başkalarının başardıklarını eleştirmekte de üstlerine yoktur.