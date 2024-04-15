Apar topar ekrana veda etmişlerdi. Yeni dizinin yayın tarihi açıklandı...

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı Aile dizisi, beklenmedik bir şekilde ekrana veda etmişti. Ancak hayranları Serenay Sarıkaya'nın yeni projesini merakla bekliyordu. Sonunda bekleyiş sona erdi ve Serenay Sarıkaya'nın yeni dizisi belli oldu.

Ünlü oyuncunun yeni projesiyle ilgili detaylar netleşmeye başladı.

"Kimler Geldi Kimler Geçti" 9 Mayıs’ta Netflix’te

Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Hakan Kurtaş, Boran Kuzum, Ahmet Rıfat Şungar, Meriç Aral, Bade İşçil, Esra Ruşan ve Efe Tunçer gibi sevilen isimlerin yer aldığı oyuncu kadrosu ile izleyiciyi büyüleyecek dizinin yaratıcılığını Ece Yörenç üstlenirken yönetmen koltuğunda ise Bertan Başaran oturuyor. Ay Yapım imzalı dizinin güçlü kadrosunda ayrıca Kamil Güler, Cem Güler, Zeynep Tuğçe Bayat, Gülcan Arslan ve Perihan Savaş, Laçin Ceylan, Ege Aydan, Selçuk Borak gibi birçok önemli isim de yer alıyor.

İlişkilerin her haline renkli bir bakış atan Kimler Geldi Kimler Geçti 9 Mayıs’ta tüm dünya ile aynı anda Netflix'te yayımlanacak.

Kimler Geldi Kimler Geçti Dizisi Hakkında:

Dizidoktoru.com'un derlediği habere göre; Başarılı avukat Leyla Taylan ihanetle biten ilk aşkının acısından kurtulmak için kendini yıllar sonra yeniden flört dünyasına atar. Arkadaşları ve yakışıklı şef Şeyyaz’ın yardımıyla ayrılığın acısından sıyrılıp “yılın boşanma davası” sayılan bir davada ünlü üçüncü eş Tuba Tepelioğlu’nun vekili olur. Karşısında 15 yıl içinde üç kadınla evlenip boşanmış ilişki katili bir koleksiyoner olan Cem Murathan bulunmaktadır. Leyla, “hem suçlu hem güçlü” olan bu “narsist” adama karşı müvekkilini en ateşli şekilde savunacaktır. Ancak o ateşle ortalık toz duman olur.