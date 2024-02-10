Netflix Türkiye'de Top 10 belli oldu: İşte en çok izlenen diziler
Netflix Türkiye'de haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu.
Netflix'te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı. 29 Ocak-4 Şubat 2024 haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen diziler şöyle...
1. Kübra (1. Sezon)
Kenar bir mahallede yaşayan kendi halinde bir genç, geleceği öngörüyormuş gibi görünen mesajlar aldıkça hem bir takipçi kitlesi hem de güçlü düşmanlar edinir.
2. Griselda
Gerçek olaylardan esinlenen bu kurmaca dizi, Medellín'den kaçıp Miami'de kurduğu uyuşturucu imparatorluğunun "Patroniçe"si hâline gelen Griselda Blanco'nun öyküsünü ekrana taşıyor.
3. Büyük İskender Nasıl Büyük Oldu?
Uzmanlarla yapılan röportajları canlandırmalarla birleştiren bu belgesel drama, Büyük İskender'in sıra dışı hayatını ve dünyayı fethetme arzusunu gözler önüne seriyor.
4. Berlin (1. Sezon)
Altın çağını yaşayan Berlin en büyük planlarından birini hayata geçirerek bir gecede 44 milyon avro değerinde mücevher çalmak için Paris'te bir çeteyle bir araya gelir.
5. Beni Kandıramazsın
Eski bir asker olan Maya, gizlice yerleştirilmiş bir dadı kamerasında öldürüldüğünü sandığı eşini görünce kökeni geçmişe uzanan ölümcül bir komployu keşfeder.
6. Young Sheldon (1. Sezon)
"The Big Bang Theory"den esinle yaratılan bu dizide dokuz yaşındaki tuhaf dahi Sheldon Cooper liseye başlar ve zekasıyla herkesi şaşkına çevirir.
7. Doctor Slump
Öğrencilik yıllarında rekabet içinde olan iki parlak doktor, hayatlarının zor bir döneminde şans eseri yeniden bir araya gelir ve beklenmedik şekilde teselliyi birbirlerinde bulur.
8. Cem Yılmaz: Diamond Elite Platinum Plus
Komedyen Cem Yılmaz hicivsel stand-up gösterisinde sosyal medya, Türklerin yurt dışı tatilleri ve kendi çocukluğu hakkında hikayeler anlatıyor.
9. Kuş Uçuşu (2. Sezon)
Deneyimli, idealist bir haberci. "Biri olmaya" can atan hırslı bir genç. İki farklı kadın, iki farklı kuşak. Onların mücadelesinde hangisinin yöntemi baskın gelecek?
10. Maşa ile Koca Ayı
Bir ormanın yakınında yaşayan neşeli küçük Maşa, eski bir sirk ayısı olan en iyi arkadaşıyla birlikte çok sayıda harika macera yaşar.