Ameliyat Önlükleri Neden Mavi ve Yeşil? Meğer Nedeni Buymuş

Hastanelerde ameliyat sırasında sağlık personelinin ve hastaların giydiği önlüklerin neden çoğunlukla mavi veya yeşil olduğunu merak ettiniz mi? İşin perde arkasında bilimsel bir neden yatıyor.

Son Güncelleme:
Ameliyat Önlükleri Neden Mavi ve Yeşil? Meğer Nedeni Buymuş
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ameliyat ortamında doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık görevlileri, kan rengi ile görsel yanılgıları önlemek için mavi veya yeşil önlükleri tercih ediyor.

Ameliyat Önlükleri Neden Mavi ve Yeşil? Meğer Nedeni Buymuş - Resim : 1

Tıpkı video prodüksiyonlarında kullanılan “green box” (yeşil perde) sisteminde olduğu gibi, ameliyatta da gözün odaklanması gereken bölge ile arka planın birbirinden kolayca ayırt edilebilmesi amaçlanıyor.

Uzmanlar, kırmızı tonlarına uzun süre bakmanın ardından gözlerin beyaz ışık altında renkleri tam olarak algılamakta zorlandığını belirtiyor.

Ameliyat Önlükleri Neden Mavi ve Yeşil? Meğer Nedeni Buymuş - Resim : 2

Bu da cerrahi sırasında yanlış algılamalara yol açabilir. İşte bu nedenle ameliyatlarda, kan rengiyle zıtlık oluşturan mavi ve yeşil tonları önlüklerde standart hâle gelmiş durumda.

BYD Masaya Oturdu: Sektör Gelecek Habere KilitlendiBYD Masaya Oturdu: Sektör Gelecek Habere KilitlendiEkonomi

Ne Tesla Ne BYD! Stellantis Rakiplerine Bayrak AçtıNe Tesla Ne BYD! Stellantis Rakiplerine Bayrak AçtıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ameliyat doktor
Son Güncelleme:
Metin Şentürk'ün En Acı Günü! 11 Aydır Kanserle Savaşan Kardeşi Hayatını Kaybetti Metin Şentürk'ün En Acı Günü
Bu Nasıl Çekememezlik! Panathinaikos-Samsunspor Maçı Sonrası Yunan Basınında Skandal Manşet Yunan Basınında Skandal Manşet
Milyonlarca Taraftarın Merakla Beklediği Haber Geldi! Barış Alper, Galatasaray'a Veda Mı Ediyor? Başkan Dursun Özbek Açıkladı Milyonlarca Taraftarın Beklediği Haber Geldi!
Benfica Gemileri Yaktı: Ve Kerem Aktürkoğlu Sonunda İmzayı Atıyor! Hayırlı Uğurlu Olsun Ve Kerem Aktürkoğlu Sonunda İmzayı Atıyor
ÇOK OKUNANLAR
Ahmet Çakar’dan Olaylı Veda! Çalıştığı Kanalı Tek Kalemle Sildi: ‘Allah'a Havale Ediyorum’ Ahmet Çakar’dan Olaylı Veda
Yeşilçam’ın Unutulmaz Yakışıklı Jönüydü: Şöhreti Bir Kenara Atıp Sırra Kadem Bastı! Kenan Kalav’ın Şimdiki Mesleğini Duyanlar Şok Geçiriyor Başka Bir Ülkede Restoran Patronu Oldu
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ‘Sındırgı’ Depremi Sonrası Nokta Atışı Konum Verdi: ‘Asıl Risk O Fay Hattında 1999’dan Beri Birikiyor’ ‘Asıl Risk O Fay Hattında 1999’dan Beri Birikiyor’
Bu Nasıl Çekememezlik! Panathinaikos-Samsunspor Maçı Sonrası Yunan Basınında Skandal Manşet Yunan Basınında Skandal Manşet
İBB Soruşturmasının Kilit İsmi Aziz İhsan Aktaş Hakkında Flaş Karar İBB Soruşturmasının Kilit İsmi Aziz İhsan Aktaş Hakkında Flaş Karar