Ameliyat Önlükleri Neden Mavi ve Yeşil? Meğer Nedeni Buymuş

Ameliyat ortamında doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık görevlileri, kan rengi ile görsel yanılgıları önlemek için mavi veya yeşil önlükleri tercih ediyor.

Tıpkı video prodüksiyonlarında kullanılan “green box” (yeşil perde) sisteminde olduğu gibi, ameliyatta da gözün odaklanması gereken bölge ile arka planın birbirinden kolayca ayırt edilebilmesi amaçlanıyor.

Uzmanlar, kırmızı tonlarına uzun süre bakmanın ardından gözlerin beyaz ışık altında renkleri tam olarak algılamakta zorlandığını belirtiyor.

Bu da cerrahi sırasında yanlış algılamalara yol açabilir. İşte bu nedenle ameliyatlarda, kan rengiyle zıtlık oluşturan mavi ve yeşil tonları önlüklerde standart hâle gelmiş durumda.

