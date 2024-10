ABD'de Ses Getiren Araştırma: Tek Ayak Üstünde Durarak Aslında Kaç Yaşında Olduğunuzu Öğrenebilirsiniz

Florida'da yapılan araştırmaya göre, bu basit denge testi, vücudun kemik, kas ve sinir sistemine dair ipuçları sunarken, yüksek maliyetli MR ve DNA analizlerine duyulan ihtiyacı da ortadan kaldırabiliyor.

Ses getiren çalışmaya göre, 50 yaşındaki bir kişi yaklaşık dokuz saniye dengede kalabiliyorken, 80 yaşındaki bir kişinin ise yalnızca üç saniye durabildiği belirlendi. Uzmanlar, gözler kapalıyken 10 saniye boyunca tek ayak üstünde dengede durabilen bireylerin, yaşlarına bakılmaksızın sağlıklı bir vücuda sahip olduklarını vurguluyor.

HER YIL AZALMAYA GİDİYOR

Public Library of Science dergisinde yayımlanan çalışmada, 50 ila 80 yaş arasındaki 40 katılımcı gözlemlendi. Çalışmanın bulgularına göre, yaş ilerledikçe tek ayak üzerinde dengede kalma süresi her on yılda ortalama 2,2 saniye azalıyor. Örneğin, 50 yaşındaki biri 15 saniye dengede durabiliyorsa, 60 yaşındaki birinin bu süresi 12,8 saniyeye iniyor.

SAĞLIK İÇİN ÖNEMLİ GÖSTERGELERDEN BİRİ

Araştırmacılar, bu basit testin kemik dayanıklılığı ve yaşlanmanın etkilerini gözlemlemek için etkili bir yöntem olduğunu belirterek, sağlık açısından anlamlı sonuçlar sunduğunu ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi