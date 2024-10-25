Tansiyonu Sabit Tutan Mucizevi Besin: Saniyesinde Kana Karışıyor, Vücudu İyileştiriyor

Tatlıoğlu, Anadolu’da binlerce yıldır geleneksel yöntemlerle üretilen pekmezin, genellikle şeker açısından zengin meyve sularının kaynatılmasıyla elde edilen yoğun bir şurup olduğunu belirtti. Taze üzümden yapılan pekmezin yanı sıra, keçiboynuzu, dut, elma, incir gibi meyvelerden de üretildiğini ifade etti. Pekmezin besin içeriğinin, yapıldığı meyveye göre değiştiğine dikkat çekti.

HIZLI ENERJİ SAĞLIYOR

Pekmezin, karbonhidrat zenginliği sayesinde tüketildikten kısa bir süre sonra kana karışarak enerji sağladığını belirten Tatlıoğlu, içerdiği B1, B2 ve B3 vitaminleri ile potasyum, kalsiyum ve demir gibi minerallerin vücut için önemli bir kaynak olduğunu vurguladı. 10 gram pekmezin yaklaşık 1 mg demir ve 40 mg kalsiyum içerdiği bilgisini paylaşan Tatlıoğlu, bu besinin özellikle kansızlık ve kemik sağlığı açısından önemine dikkat çekti.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR VE TANSİYONU DENGELİYOR

Pekmezdeki antioksidanlar sayesinde vücut direncinin arttığını ve bağışıklık sisteminin güçlendiğini belirten Tatlıoğlu, özellikle potasyum içeriği sayesinde kan basıncının düzenlenmesinde de etkili olduğunu ifade etti. Ayrıca, pekmezin öksürük ve balgam söktürücü özelliği ile bilindiğini söyledi.

ŞEKER HASTALARINA UYARI

Tatlıoğlu, pekmezin içeriğinde bulunan basit şekerlerin kana hızlı karışması nedeniyle, diyabet hastalarının bu besini dikkatli tüketmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Aynı zamanda, hamile ve emziren anneler ile iyileşme dönemindeki hastaların diyetlerinde pekmeze yer verilmesinin faydalı olabileceğini belirtti.

TÜKETİM VE SAKLAMA ÖNERİLERİ

Tatlıoğlu, pekmezin güneş ışığı almayan serin bir ortamda saklanması gerektiğini vurguladı. Marketten alınan pekmezlerin ise kapağı açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, pekmezin yüksek ısıya maruz kalmaması gerektiğine dikkat çeken Tatlıoğlu, donması durumunda 70 dereceyi geçmeyecek şekilde ısıtılması gerektiğini ifade etti. Dengeli tüketilmesi gerektiğini belirten Tatlıoğlu, fazla miktarda pekmez tüketiminin sindirim sorunlarına yol açabileceğini hatırlattı.

Kaynak: Haber Merkezi