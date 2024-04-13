'Kuruluş Osman' ve 'Diriliş Ertuğrul' dizilerinin çekildiği Bozdağ Film Platoları'na yoğun ilgi

"Kuruluş Osman" ve "Diriliş Ertuğrul" gibi popüler yapımların çekimlerinin gerçekleştiği Bozdağ Film Platoları, Ramazan Bayramı boyunca ziyaretçilerine ev sahipliği yaparak çeşitli etkinliklere imza attı.

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'Kuruluş Osman' ve 'Diriliş Ertuğrul' dizilerinin çekildiği Bozdağ Film Platoları'na yoğun ilgi

Bozdağ Film Platoları, Ramazan Bayramı boyunca ziyaretçileri ağırladı ve bir dizi etkinlik düzenlendi.

Sanatçı Er Turan, "Diriliş Ertuğrul" ve "Kuruluş Osman" dizilerinin jenerik müziklerini seslendirdi. Ayrıca "Kuruluş Osman" dizisinin oyuncuları Çağrı Şensoy, Begüm Çağla Taşkın ve Özge Törer de hayranlarıyla buluştu.

Etkinlikler kapsamında aynı gün sahne alan Arslanbek Sultanbekov ve orkestrası da dinleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Kaynak: AA

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