Venedik'e giriş ücreti alınmasına yönelik uygulama başlıyor! Tarihi ve ücreti belli oldu

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, Venedik Belediye Meclisinin Eylül 2023'te aldığı karar doğrultusunda uygulamanın bu ay denemesine başlayacaklarını duyurdu.

Uygulamanın amacının para kazanmak olmadığını belirten Brugnaro, 'Bunun amacı, şehri korumak.' dedi.

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Uygulamanın ilk aşamada bahar aylarında başlayıp, temmuzun ikinci haftasına kadar deneneceğini belirterek, 'Bu dönemi deneme olarak belirledik. Bunlar henüz plajların dolmaya başlamadığı bahar günleridir. Pek çok insan hafta sonu plaj yerine Venedik yakınındaysa şehre uğramak isteyebilir. O günlerde gelmeye karar verirlerse, rezervasyon yaptırıp, 5 avroluk katkı payı ödeyerek erişim sağlamaları mümkündür.' şeklinde konuştu.