Seferihisar-Samos seferleri yoğun ilgiyle başladı

İzmir'in Seferihisar ilçesi ile Yunanistan'ın Samos Adası arasında feribot seferleri başladı. Bu seferler sırasında vatandaşlar kapıda vize kolaylığından yararlanırken, bilet fiyatlarından memnun kaldı.

Seferihisar-Samos seferleri yoğun ilgiyle başladı

Seferihisar ilçesi ile Yunanistan'ın Samos Adası arasında feribot seferleri yoğun ilgiyle başladı. İDO ve Teos Marina'nın iş birliği ile gerçekleşen sezonun ilk seferinde vatandaşlar, kapıda vize uygulamasından faydalandı.

Teos Marina Müdürü Faruk Günlü, kapıda vize uygulaması nedeniyle yolcu sayısının artmasını beklediklerini belirtti. Pandemi döneminde seferlerin azaldığını ve bu yıl İDO ile iş birliği yaparak 1 saatte Samos'a gidilebileceğini söyledi. Günlü ayrıca heyecanlı olduklarını ve kapıda vize uygulaması sayesinde yolcu sayısının artacağını ifade etti.

Seferihisar-Samos Bilet Ücreti 45 Euro

İDO Operasyon Koordinatörü İsmail Demir de fiyatlar hakkında bilgi vererek, "İDO’nun 37 yıllık tecrübesi var. Artık Ege adalarındayız. Diğer adalar içinde araştırma yapıyoruz. 21 deniz otobüsümüz var. Dünyanın sayılı firmalarındanız. Kapıda vize uygulaması başladı. Ufak tefek aksaklıklar giderilecek. Seferihisar-Samos hattı 45 Euro fiyatında. Gidiş dönüş şeklinde. Kuşadası-Samos ise 52 Euro. Seferihisar’dan Samos’a 1 saatte gidiyoruz” dedi.

Sefere katılan yolcular ise yolculuk süresinin kısalmasından ve kapıda vize uygulamasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Kaynak: İHA

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