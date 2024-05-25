Galata Kulesi'nin kapıları tekrar ziyaretçilere açılıyor

Bakanlık, betonarme yapılar üzerinde yapılan teknik analizler ve jeoradar raporları doğrultusunda projelerin uygulandığını ve çalışmaların fen ve sanat kurallarına uygun şekilde tamamlandığını belirtti. Restorasyon süreci, profesyonel dağcıların da katılımıyla gerçekleştirildi.

Galata Kulesi'nin yeniden açılışında, ziyaretçi sayısı saat başı en fazla 100 kişi olacak şekilde kontrollü girişlere izin verilecek. Bu uygulama, hem kültürel mirasın korunmasını hem de ziyaretçilerin güvenliğini sağlamayı amaçlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Bakanlığımız tarafından Galata Kulesi'nde gerçekleştirilen onarım ve iyileştirme çalışmaları tamamlanmıştır. 1964-1967 yılları arasında eklenen betonarme yapılar üzerinde yapılan teknik analizler ve jeoradar raporları doğrultusunda hazırlanan projeler, modern teknolojilerle ve alanında uzman akademisyenlerimizin rehberliğinde uygulanmıştır.

Restorasyon çalışmaları, fen ve sanat kurallarına uygun şekilde tamamlanarak yapı hem kültürel mirasımızı koruyacak hem de ziyaretçilere ve göçmen ebabil kuşlarına ev sahipliği yapacak şekilde düzenlenmiştir. Çalışmalar, profesyonel dağcılar tarafından yapılan kapsamlı uygulamalarla desteklenmiştir. 25 Mayıs 2024 tarihinden itibaren ziyaretçilere yeniden açılacak olan Galata Kulesi'nde, ziyaretçi yönetim planı çerçevesinde saat başı en fazla 100 kişi olacak şekilde kontrollü girişlere izin verilecektir."