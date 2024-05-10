Coğrafi işaretli Beypazarı kurusu AB tescili yolunda

Başkent'in coğrafi işaretli lezzetlerinden Beypazarı kurusunun Avrupa Birliği (AB) nezdinde tescil edilmesi için çalışmalar başlatıldı.

Coğrafi işaretli Beypazarı kurusu AB tescili yolunda

Beypazarı'nın meşhur lezzeti Beypazarı kurusu, Avrupa Birliği (AB) nezdinde tescil edilmesi için çalışmalara başlandı. Bu sayede Beypazarı kurusunun üretim standardı yurt dışında da tescillenmiş olacak.

Beypazarı Ticaret Odası tarafından yapılan açıklamada, 2009 yılında ilçenin adıyla tescil edilen Beypazarı kurusunun AB tescili için başvuruda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beypazarı Ticaret Odası Başkanı İrfan Çelik, yöresel lezzetlerin tanınırlığını artırmaya yönelik çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Kaynak: AA

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