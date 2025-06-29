Zam Öncesi Son Başvuru Fırsatı! Bedelli Askerlik Ücreti Artıyor

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2025 yılının ikinci yarısından itibaren geçerli olacak bedelli askerlik ücretinin, memur maaş katsayısına paralel olarak artırılması planlanıyor. Uzmanlar, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı dikkate alındığında bedelin 280.000 TL ile 291.000 TL arasında bir seviyeye ulaşacağını öngörüyor. Bazı hesaplamalara göre ise katsayının 1,1543’e yükselmesi halinde ücret 277.000 TL’ye kadar çıkabilecek.

ZAMLI TUTAR 1 TEMMUZ’DAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi açıklamasına göre, 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren bedelli askerlik ücreti ve ek bedel yeniden belirlenecek. Hali hazırda 243.013 TL olan tutara, yoklama kaçağı ya da bakaya durumda olan yükümlüler için 3.543 TL ek bedel ekleniyor.

BAŞVURULAR E-DEVLET VE ASKERLİK ŞUBELERİNDEN YAPILABİLİYOR

Bedelli askerlik başvuruları e-Devlet üzerinden veya askerlik şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Ödeme işlemleri ise Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank şubeleri ile dijital bankacılık kanallarından yapılabiliyor.

BAKANLIK UYARDI: ÖDEME SÜRESİ İKİ AY

Bakanlık, yükümlülerin başvurularının ardından en geç iki ay içinde ödemelerini tamamlamaları gerektiğini hatırlattı. Bu sürede ödeme yapılmaması halinde başvuru geçersiz sayılıyor.

ÜCRET HESAPLAMA KRİTERLERİ NET

Bedelli askerlik ücreti, her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaş katsayısındaki değişime bağlı olarak güncelleniyor. Katsayı, enflasyon oranı ve kamu çalışanlarına yönelik toplu sözleşme artışları çerçevesinde belirleniyor. Bu da enflasyonun doğrudan bedelli askerlik maliyetine yansıması anlamına geliyor.

3 TEMMUZ’DA NETLEŞECEK

Yeni ücret, 3 Temmuz 2025’te açıklanacak memur maaş katsayısı ile kesinlik kazanacak. Zamsız ödeme avantajından faydalanmak isteyenler için ise yarın son gün.

Kaynak: Haber Merkezi