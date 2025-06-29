Koç Holding Başkanı Ömer Koç'tan 60 Milyonluk Tatil

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Yalıçiftlik açıklarında konumlanan yatına helikopterle ulaşan Ömer Koç, helikopter pistinden inerken iki kadın arkadaşı ve köpeğiyle birlikte görüntülendi. Spor kıyafetleriyle dikkat çeken iş insanı, kendisini bekleyen Zodiak botla yata geçti.

Yat personelinin, Koç’un üzerine deniz suyu sıçramasını önlemek için havlu tuttuğu anlar da kameralara yansıdı.

MESERRET III’ÜN DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİKLERİ

Tahmini değeri 60 milyon dolar olan Meserret III, ilk olarak Sir Timothy Landon tarafından inşa ettirildi, ardından Sir Donald Gosling tarafından tamamlandı. Köklü geçmişiyle öne çıkan yat, güçlü Deutz motorlarıyla 18 knot maksimum hıza ve 14 knot seyir hızına ulaşabiliyor. 4 bin deniz milinden fazla menzile sahip olan yat, konforu ve teknolojik donanımıyla dikkat çekiyor.

Lüks yaşam tarzıyla sık sık gündeme gelen Ömer Koç’un, yaz tatilini Meserret III üzerinde geçirdiği ve Bodrum’un çeşitli koylarında dinleneceği öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi