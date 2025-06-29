Kiracıları Üzen Gelişme! Yargıtay'dan Tahliye Taahhütnamesi Kararı

Konya’da kira sözleşmesinden bir gün sonra imzalanan tahliye taahhütnamesi nedeniyle ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan hukuki uyuşmazlıkta, Yargıtay kiracının lehine verilen yerel mahkeme kararını bozdu. Yüksek Mahkeme, kira ilişkisi başladıktan sonra düzenlenen taahhütnamenin geçerli olduğuna hükmetti.

Kaynak: AA

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Kiracıları Üzen Gelişme! Yargıtay'dan Tahliye Taahhütnamesi Kararı - Resim: 1

15 Mayıs 2022 tarihinde kiraya veren İsmail E. ile kiracı Fadime B. arasında kira sözleşmesi imzalandı. Ertesi gün, taraflar arasında 15 Mayıs 2023 tarihinde taşınmazın tahliye edileceğine dair bir tahliye taahhütnamesi düzenlendi.

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Kiracıları Üzen Gelişme! Yargıtay'dan Tahliye Taahhütnamesi Kararı - Resim: 2

İCRA TAKİBİ BAŞLADI

Kiracı Fadime B., belirtilen tarihte evi boşaltmayınca ev sahibi icra takibi başlattı. Takibe itiraz eden kiracı, taahhütnamenin baskı altında imzalandığını öne sürerek Ereğli 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, kiracıyı haklı buldu ve davayı reddetti. Kararda, iki belgenin bir gün arayla imzalanmasının hayatın olağan akışına uymadığı, taahhütnamenin baskı altında alındığı yönünde kanaat oluştuğu ifade edildi.

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Kiracıları Üzen Gelişme! Yargıtay'dan Tahliye Taahhütnamesi Kararı - Resim: 3

ADALET BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ, YARGITAY KARARI BOZDU

Adalet Bakanlığı, yerel mahkeme kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek Yargıtay’a kanun yararına temyiz başvurusu yaptı. Başvuruyu değerlendiren Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını sonuca etkili olmamak kaydıyla bozdu.

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Kiracıları Üzen Gelişme! Yargıtay'dan Tahliye Taahhütnamesi Kararı - Resim: 4

‘TAAHHÜTNAME GEÇERLİDİR’ DEĞERLENDİRMESİ

Dairenin kararında, kira sözleşmesinin 15 Mayıs, tahliye taahhütnamesinin ise 16 Mayıs 2022 tarihinde düzenlendiği vurgulandı. Kararda şu ifadelere yer verildi:

“Kiracılık ilişkisi kurulduktan sonra verilen taahhütnamenin, kiracının serbest iradesiyle yapıldığı kabul edilmelidir. Davalı, belgenin tanzim tarihinin sonradan yazıldığını ileri sürmüşse de bunu destekleyecek eşdeğer nitelikte bir belge sunmamıştır.”

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Kiracıları Üzen Gelişme! Yargıtay'dan Tahliye Taahhütnamesi Kararı - Resim: 5

Yargıtay, bu gerekçeyle yerel mahkemenin kararının hukuka aykırı olduğunu belirterek, Adalet Bakanlığı’nın temyiz başvurusunu kabul etti.

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Kiracıları Üzen Gelişme! Yargıtay'dan Tahliye Taahhütnamesi Kararı - Resim: 6

YARGITAY KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

Bu karar, kira sözleşmesinin imzalanmasından sonra düzenlenen tahliye taahhütnamelerinin geçerliliğini pekiştiriyor. Kiracıların, taahhütnamenin baskı altında imzalandığını ileri sürmeleri halinde iddialarını yazılı ve güçlü delillerle desteklemeleri gerekecek. Yargıtay’ın bu kararı, kiraya verenler açısından tahliye süreçlerinde önemli bir emsal teşkil ediyor.

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