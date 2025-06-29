Kiracıları Üzen Gelişme! Yargıtay'dan Tahliye Taahhütnamesi Kararı

YARGITAY KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

Bu karar, kira sözleşmesinin imzalanmasından sonra düzenlenen tahliye taahhütnamelerinin geçerliliğini pekiştiriyor. Kiracıların, taahhütnamenin baskı altında imzalandığını ileri sürmeleri halinde iddialarını yazılı ve güçlü delillerle desteklemeleri gerekecek. Yargıtay’ın bu kararı, kiraya verenler açısından tahliye süreçlerinde önemli bir emsal teşkil ediyor.